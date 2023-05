Veranstaltungen in Miesbach und in Ahrweiler

Im Notfall gewappnet: Landkreis Miesbach beendet Schulung zum Katastrophenschutz

BABZ-Dozent Wolfgang Jape agierte als Regisseur der Übung und legte den Bürgermeistern nahe, sich dem Thema Katastrophenschutz anzunehmen. © Helmut Hacker

Miesbach – Mitarbeiter des Landratsamtes Miesbach haben eine mehrjährige Schulung zum Katastrophenschutz beendet. Diese führte sie unter anderem ins Ahrtal.

Vorbereitet zu sein ist für den Fall eines Großschadensereignisses unerlässlich. Dazu bietet die Bundesakademie für Bevölkerungsschutz (BABZ) im Bereich Katastrophen- und Zivilschutz spezielle Ausbildungen an. Rund 50 Mitarbeiter des Landratsamtes Miesbach haben sich dieser Ausbildung unterzogen und das Gelernte jüngst in einer großen Stabsübung angewendet.

„Als ich vor sieben Jahren im Landratsamt angefangen habe und mich für den Katastrophenschutz interessierte, bekam ich zur Antwort, dass seit 33 Jahren kein solcher eingetreten ist. Dann kam die Schneekatastrophe, Corona und der Ukraine-Krieg“, begrüßte Pressesprecherin Sophie-Marie Stadler die rund 20-köpfige Besuchergruppe aus Gemeinde- und Pressevertretern bei der Übung „Nachhaltige Stabsarbeit“. In einer nach außen absolut geschlossenen Box arbeitete hier die Führungsgruppe im Katastrophenschutz (FüGK) mit dem Landrat als politisch-administrative Führungsebene an der Spitze, dessen Stab sowie örtliche Einsatzleiter, die Einsatzleitungen der Blaulichtorganisationen und der Bundeswehr das Übungsszenario „Kollision“ ab.

Während der großen Übung. © Helmut Hacker

Übungsszenario Flugzeugabsturz über Holzkirchen und Hausham

Dies orientierte sich grob an dem Flugzeugunglück bei Überlingen im Jahr 2022. Bei dem für die Miesbacher Übung abgewandelten Szenario kamen ein Airbus A321 mit 200 Sitzplätzen und eine Boeing 747 mit einem Startgewicht von 394 Tonnen bei Holzkirchen und Hausham zum Absturz. Die fiktiven Folgen waren zahlreiche Tote und Verletzte, Schäden durch riesige Trümmerteile, Ölunfälle und der Ausfall wichtiger Infrastruktur.



Zu den Übungsthemen gehörten die Anforderung und Einbindung von Kräften, die nicht immer aus dem Schadensgebiet kommen, samt der zugehörigen Ressourcenverteilung, Zuweisung von Auffahrräumen und der Organisation von Unterkunft und Verpflegung. Eine weitere Herausforderung war die Zusammenarbeit mit den beteiligten Gemeinden, die im Katastrophenfall die administrativen Bereiche wie Wasserversorgung oder Unterbringung für ihre Bürger leisten müssen. Selbst landkreisübergreifend wurde agiert, um beispielsweise eine fiktive Leichensammelstelle in der Eishalle Bad Tölz zu organisieren.



Die Übungs-Regie übernahm das BABZ, wobei Dozent Wolfgang Jape klarstellte: „Wir sind auch Mitspieler und keinesfalls Richter.“ Weil für die Übung natürlich nicht live Verpflegung für die Einsatzkräfte bestellt, die Wasserversorgung des Krankenhaus Agatharied außer Betrieb gesetzt oder die Anton-Weilmaier-Schule evakuiert werden konnte, nahmen insgesamt rund 30 Ausbilder des BABZ und weitere Experten aus ganz Deutschland im Sitzungssaal die Anrufe der etwa 50-köpfigen FüGK aus dem Lagezentrum an. Alleine dafür erarbeitete das BABZ eineinhalb Wochen lang sogenannte Fact Sheets mit den wichtigsten Informationen von Schlüsselstrukturen im Landkreis.

Veranstaltungen in Miesbach und in Ahrweiler

Der Übung voraus ging eine mehrjährige Vorbereitung, der sich die Landratsamtsmitarbeiter freiwillig unterzogen. Bei zwölf Veranstaltungen mit jeweils 18 bis 20 Personen, die abwechselnd in Miesbach und in Ahrweiler stattfanden, wurde jeder Mitarbeiter auf drei Jahre verteilt etwa 150 Stunden geschult. Die Kosten für die gesamte Ausbildung von 250.000 Euro wurden vom BABZ übernommen. Wie Patrick Burghoff, Leiter des Katastrophenschutzes in Miesbach sagte, ist die Bewerberliste für die Ausbildung lang: „Wir sind nach Erding erst der zweite Landkreis in Bayern, der in den Genuss dieser Hochwertausbildung gekommen ist.“



Eine Luftaufnahme des Dorfes Insul zeigt das Ausmaß der Flutzerstörungen an der Ahr im Jahre 2021. © Boris Roessler/dpa/Archivbild

Strukturen im Katastrophenfall Herausforderung für kleinere Gemeinden

Auf Nachfrage von Weyarns Bürgermeister Leonhard Wöhr erklärte Jape, dass im Katastrophenfall die Freiwilligen Feuerwehren der FüGK unterstellt werden, die Gemeinden aber nach wie vor für die Versorgung der Bürger verantwortlich sind. Dass dies in kleineren Gemeinden schwierig wird, machte Otterfings Bürgermeister Michael Falkenhahn deutlich: „Wenn bei mir die Feuerwehr ausrückt, ist praktisch der ganze Bauhof unterwegs.“

Auch deshalb sollen jetzt nach der Übung im nächsten Schritt Ansprechpersonen der Gemeinden für den Katastrophenschutz benannt, mit einbezogen und möglichst ausgebildet werden. „Eine Übung dieser Größe und Qualität gab es bisher im Landkreis noch nicht“, betonte Stadler. Den Stellenwert erkannten aber wohl nicht alle Landkreisgemeinden, drei schickten gar keinen Vertreter. Helmut Hacker