Mitten im Stau: Rangelei auf der A96 in München – Polizei sucht Zeugen

Sandra Hefft

Wohl mitten im Stau ist es in München an der Überleitung Mittlerer Ring Richtung Süden zur tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. (Symbolbild) © dpa/Matthias Balk

München – Wohl über Überholmanöver gerieten zwei Männer am Mittwoch derart in Streit, dass es mitten im Stau auf dem Mittleren Ring in München zur Auseinandersetzung kam. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwochnachmittag (28. Juni) gab es gegen 16 Uhr am Autobahnende A96 an der Überleitung Mittlerer Ring Richtung Süden eine tätliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Und das mitten im Stau. Ihnen stiegen „die sommerlichen Temperaturen wohl zu Kopf, so dass sie auf der Überleitung der A96 auf den Mittleren Ring Richtung Süden ihre Fahrzeuge verließen und sich beleidigten sowie körperlich angingen“, mutmaßt die Polizei.

Eine Streife der Autobahnpolizei Holzkirchen wurde gegen 16.45 Uhr über die Vorgänge informiert. Die Beteiligten waren mittlerweile auf der Autobahn A8 Richtung Salzburg unterwegs. „Dort konnten zwei Fahrzeuge, der Sattelzug eines 57-Jährigen Kroaten aus dem Landkreis Erding, und ein Kleintransporter aus dem Kreis Rosenheim, gefahren von einem 25-Jährigen Rumänen, festgestellt und zur Dienststelle der Autobahnpolizei verbracht werden“, heißt es im Bericht.

Schilderungen der Vorgänge gehen auseinander

Nach den ersten Befragungen, auch unter Zuhilfenahme eines Dolmetschers, liegt der Ursprung der Streitigkeiten wohl in verbotswidrigen Überholvorgängen im Stau, erklärt die Polizei. „Über den weiteren Geschehensverlauf gehen die Schilderungen der bislang bekannten Beteiligten auseinander.“ Fest stehe bislang, dass der 25-jährige Rumäne leichte Verletzungen davontrug, die auch durch eine Rettungsdienstbesatzung begutachtet wurden, aber keiner weiteren Behandlung bedurften.

Inwiefern der 57-Jährige Kroate dafür verantwortlich sei, müsse noch geklärt werden. „Da zunächst unklar war, ob der Lkw-Fahrer über einen festen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügt, wurde er vorläufig festgenommen, konnte nach den polizeilichen Maßnahmen aber entlassen werden, da sich sein Aufenthaltsort im Landkreis Erding bestätigte“, erklärt die Polizei.

Polizei sucht nach Zeugen

An der Auseinandersetzung sollen noch weitere Personen beteiligt gewesen sein oder zumindest als

Zeugen das Geschehen vor Ort direkt beobachtet haben. Deshalb bittet die Polizei die Augenzeugen der Auseinandersetzung, sich bei der Autobahnpolizei Holzkirchen unter Telefon 08024/90730 zu melden.