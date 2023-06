Impfzentrum Hausham: Abschlussfeier mit Ehemaligen und Ehrengästen

Abschied und Dank: Kürzlich haben (v.l.) BRK-Miesbach Pressesprecherin Ewa Sohler, Personenschützer Thorsten Hillbrecht, der als ein Gesicht der Miesbacher Impfkampagne freundlich aber auch sehr bestimmt für die Corona-Impfung warb, Landrat Olaf von Löwis, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, BRK-Bayern-Landesarzt Florian Meier und Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind mit Ehemaligen des Impfzentrum Hausham nach dessen Schließung gefeiert. © Helmut Hacker

Miesbach – Ende 2022 wurde das Impfzentrum Hausham nach zwei Jahren und rund 118.000 verabreichten Corona-Impfdosen geschlossen. Mit einem Fest bedankten sich der BRK-Kreisverband Miesbach und die Politik bei den eingesetzten Kräften.

Fast 200 Mitarbeiter von der Reinigungskraft bis zum Chefarzt haben im Impfzentrum in Hausham dafür gesorgt, dass teilweise sieben Tage die Woche von früh bis spät Corona-Impfdosen verabreicht werden konnten. So anstrengend der Dienst auch war – am Freitag (9. Juni) feierten gut 120 Ehemalige und Ehrengäste bestens gelaunt bei der großen Impfzentrums-Abschlussparty im Biergarten des Bayerischen Hofs in Miesbach.

Ilse Aigner: „Sie haben uns allen einen unschätzbaren Dienst erwiesen“

Begrüßt wurden sie von BRK-Bereitschaftsleiterin Elisabeth Proisl, die maßgeblich an der Organisation des Impfzentrums beteiligt war: „Lasst uns heute so richtig feiern, weil wir es uns verdient haben.“ Dass daran kein Zweifel bestand, bekräftigte Landtagspräsidentin Ilse Aigner, die, wie sie sagte, auch als Botschafterin des BRK gekommen war: „Sie haben uns allen einen unschätzbaren Dienst erwiesen, ohne den wir heute nicht zu einem normalen Leben hätten zurückkehren können.“ Aigner erinnerte daran, dass der Dienst im Impfzentrum oft „alles andere als vergnügungssteuerpflichtig“ war und schloss: „Seien sie alle stolz auf sich.“

Engagement, Einfallsreichtum und Flexibilität

Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind hob wie seine Vorrednerin das Ehrenamt hervor: „Zusammen mit den hauptamtlichen Kräften haben sie gezeigt, wie stark unsere Gemeinschaft ist und dass wir uns auch in schwierigen Situationen auf sie verlassen dürfen.“ Landrat Olaf von Löwis zog seinen Hut vor dem Engagement, Einfallsreichtum und der Flexibilität des Teams und bekam dafür ebenfalls viel Applaus: „Vergessen wir nicht, dass die Dosen auch in den Satelliten Holzkirchen im Rathaus und der Mittelschule oder bei einer Bratwurst in Bad Wiessee verabreicht wurden.“

Gegen Corona: Rund 400.000 Abstriche in Hausham

Dass in der Zeit nicht alles eitel Sonnenschein war, und der Landkreis mit den unsäglichen Leberkäs-Partys und hohen Inzidenzzahlen mehr als einmal für Negativschlagzeilen sorgte, mochte Florian Meier, Landesarzt des BRK Bayern, nicht verschweigen: „Das Positive war, dass ihr davon unbenommen gleichzeitig dafür gesorgt habt, dass im bayernweit ersten Testzentrum rund 40.000 Abstriche gemacht werden konnten.“ Auch das Impfzentrum in Hausham konnte laut Meier als eines der ersten in Bayern in Betrieb gehen.

Erfolgsgeschichte geht zu Ende

Als ärztlicher Leiter des Impfzentrums gab Thomas Straßmüller zu: „Eigentlich war ich ein Hochstapler, als ich sagte, ich kann den Posten übernehmen. Denn ohne euch wäre es nicht gegangen.“ In seiner launigen Rede sparte er zwischendurch nicht mit allerlei Anekdoten wie zum „Impfbus plus“ und mit Einzellob: „Lisi (Proisl Anm.d.Red.), Du warst sozusagen der Chuck Norris des Impfzentrums. Denn vor Dir hatten die Probleme regelrecht Angst.“ Sein Dank ging ebenso an die politisch Verantwortlichen: „Sich zu positionieren und Flagge zu zeigen war nicht selbstverständlich.“ Letztlich, so Straßmüller, hat das Impfzentrum Hausham erfolgreich mit dazu beigetragen, in Europa über eine Million Corona-Tote zu verhindern. Helmut Hacker