Neuer Bio-Hofladen in Miesbach eröffnet dank Förderung

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Katharina und Tobias Müller wurden beim Bau ihres Hofladens durch die Ökoprojekt-Förderung unterstützt. © REO

Miesbach – Ab Freitag, 18. November, können Verbraucher im Hofladen des Biohofes „Oberlinner“ in der Wies neben frischen Fleisch- und Milchprodukten auch selbstgepressten Saft aus dem heimischen Obstgarten erwerben.

Seit 1994 hat die Direktvermarktung auf dem Biohof „Oberlinner“ schon Tradition. Die Eltern von Katharina Müller haben damals einen Laufstall für die Kühe gebaut. Katharina und Tobias Müller haben dann im vergangenen Jahr eine alte Garage in einen Hofladen umgebaut. Unterstützt wurden sie finanziell dabei von der Öko-Modellregion Miesbacher Oberland, die von der Regionalentwicklung Oberland (REO) im Auftrag der Kommunen umgesetzt wird. Gefördert vom Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten werden Projektideen zur regionalen Wertschöpfung und der Vermarktung von Bio-Lebensmitteln umgesetzt.

Der Hofladen wird am Freitag, 18. November 2022 eröffnet. Die Produktpalette im Hofladen reicht von Fleisch und Wurst über Milch und Milchprodukte, die Großteils im hofeigenen Verarbeitungsraum hergestellt und veredelt werden. Hinzu kommen selbstgemachte Fruchtaufstriche und Säfte aus dem hofeigegen Streuobstgarten und die Familie hat sich auch noch eigenen Bio-Kaffee und -Espresso bei der Kaffeerösterei Bohnenreich von Florian Perkmann in Miesbach abfüllen lassen.

„Damit wir unseren Kunden ein möglichst breites Angebot machen können, ergänzen wir es mit allerlei Produkten von befreundeten Betrieben aus der Region, wie z.B. Kräutertees von einer Tante aus Rottach-Egern, Honig aus der Unteren Wies, Nudeln, Bio-Kartoffeln, Bio-Mehl und frisches Bio-Gemüse aus Kolbermoor.“, erklärt Tobias Müller. Zur Eröffnung am Freitag steht auch ein Verkaufswagen am Hof, aus dem die vorbestellten Fleischpakete des geschlachteten Bio-Ochsen ausgegeben werden. Um ihren Biohof noch breiter für die Zukunft aufzustellen, planen die Müllers bereits an einer Ferienwohnung auf dem Hof.

„Der Hofladen ist eines von sieben Ökoprojekten die wir 2022 im Landkreis Miesbach mit Fördermitteln unterstützen konnten“, meint Stephanie Stiller, Ökomodellregionsmanagerin. Seit 2015 ist der Landkreis Miesbach eine von 26 staatlich anerkannten Öko-Modellregionen in Bayern. Hauptaufgaben sind heimische Bio-Lebensmittel und das Bewusstsein für regionale Identität voranzubringen. 35 % der bäuerlichen Betriebe sind bereits biozertifiziert, der Anteil an Bio-Bauern im Landkreis ist damit der höchste in ganz Deutschland. sw