Projekt Oberland-Bioweiderind

Initiative Oberland Bioweiderind sucht Mitstreiter für Genossenschaft

Viele Kälber können in Milchviehbetrieben nicht als eigene Nachzucht bleiben. © ÖMR

Landkreis – Statt in Mastbetriebe transportiert zu werden, sollen Bio-Kälber aus dem Miesbacher Oberland künftig vor Ort bleiben. Eine Genossenschaft macht es möglich.

Voraussetzung für Milchproduktion ist die Geburt von Kälbern. Im Landkreis Miesbach kommen jedes Jahr rund 5.000 Bio-Kälber in bio-zertifizierten Milchviehbetrieben zur Welt. Etwa 2.000 werden für die eigene Nachzucht gebraucht und bleiben im Betrieb oder in der Region. Alle anderen Kälber werden über Märkte und Händler an Mastbetriebe verkauft. Der Großteil dieser Bio-Kälber geht dann in konventionelle Mastbetriebe. Dies bedeutet nicht unbedingt eine schlechtere Haltung, aber die Tiere und damit später auch das Fleisch, das sie liefern, verlieren damit ihren Bio-Status.

Viele Kälber – gerade die gut mastfähigen Miesbacher Fleckviehkälber – werden gerne von großen Mastbetrieben in Niederbayern, Norddeutschland oder den Niederlanden gekauft. „Diese Mastbetriebe bieten meist keinen Weidegang und die Fütterung erfolgt oft mit genverändertem Kraftfutter aus Südamerika“, teilt die Öko-Modellregion Miesbacher Oberland (ÖMR) mit. Es komme aber auch vor, dass Kälber an Mastbetriebe in Spanien verkauft und von dort sogar bis nach Nordafrika oder Nahost verschifft würden.

Viehtransporte mit Kälbern vermeiden

„Viele Landwirte sehen keine andere Möglichkeit, als überzählige Kälber zu verkaufen, da sie im eigenen Betrieb keinen Platz zur Aufzucht haben“, heißt es weiter. Grund dafür sei, dass sich Landwirte in reinen Grünlandgebieten wie dem Landkreis Miesbach inzwischen auf Milcherzeugung spezialisiert haben. Die Fleischproduktion finde in Ackerbaugebieten statt, wo Mais, Soja und andere Ackerfrüchte als Viehfutter angebaut und direkt verfüttert werden. Allerdings gehe damit Milchbauern ein lukrativer Aspekt der Wertschöpfungskette verloren.



Ein ÖMR-Arbeitskreis hat sich in den vergangenen Monaten intensiv mit dieser Thematik beschäftigt. Unter dem Arbeitstitel „Kälberprojekt zur Vermeidung von Viehtransporten“ wurde ein Konzept entwickelt. Dafür wurden bereits erste Partner gefunden. „Wir möchten lange Tiertransporte vermeiden und die Vermarktung vor Ort aufbauen“, erläutert Öko-Modellregionsmanagerin Stephanie Stiller. Zu den Mitgliedern zählen neben ihr der Bio-Landwirt Albert Stürzer (Initiative Biokalb Oberland, Wall) und der IT-Entwickler Olaf Fries (Vertreter der ÖDP im Kreistag Miesbach, Weyarn) sowie die Gastronomen Andrea Brenner und Bernhard Wolf („machtSinn“, Holzkirchen).

Projekt Oberland-Bioweiderind

Nun wollen die Mitglieder des ÖMR-Arbeitskreises ihre Vorstellungen praktisch umsetzen und planen, eine Genossenschaft zu gründen, um Bio-Kalb- und -Rindfleisch in der Region zu vermarkten. Mit „Oberland-Bioweiderind“ sei bereits ein Name gefunden. „Diese Genossenschaft soll verlässliche Strukturen bieten, damit die Kälber im Landkreis nach ökologischen Gesichtspunkten aufwachsen, hier geschlachtet werden und ihr Fleisch in der Region verarbeitet wird“, betont Olaf Fries. Dazu sollen Landwirte, Metzger, Gastronomie, Kantinen, Handel und Privatpersonen einbezogen werden. „Wichtig sind uns faire und stabile Preise, Planungssicherheit für Landwirte und Gastronomie sowie vollkommene Transparenz“, ergänzt Andrea Brenner.

Nun suchen die Initiatoren weitere Unterstützer. „Jeder, der Interesse hat und sich mit seinen Kenntnissen einbringen möchte, ist willkommen“, sagt Olaf Fries. Als Ansprechpartner ist er zu erreichen per E-Mail an of@ofries.de und unter Telefon 0178/1836579. Gesucht werden vor allem Landwirte, Gastronomen, Gründungsexperten, PR-Experten und Investoren, die bei der Gründung der Genossenschaft ihr Knowhow einbringen und tatkräftig mit anschieben. gb