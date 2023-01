Insolventer FC Hausham 07: Gemeinderat widerruft Zuschuss von 30.000 Euro

Zwei gekündigte Privatdarlehen für den Sportheim-Anbau des FC Hausham 07 haben zu dessen Insolvenzantrag geführt. © Helmut Hacker

Hausham – Der Ärger um den Erweiterungsbau für das Vereinsheim des FC Hausham 07 geht weiter. Dieser ist mittlerweile insolvent.

In seiner Septembersitzung stimmte der Haushamer Gemeinderat zu, dem FC Hausham 07 einen Zuschuss von insgesamt 30.000 Euro für den Erweiterungsbau seines Vereinsheims zu gewähren (wir berichten fortlaufend). Anfang Dezember meldete der Verein überraschend Insolvenz an. In seiner letzten öffentlichen Sitzung des Jahres 2022, bei der Gemeinderat Willi Halletz (Grüne) entschuldigt fehlte, musste der Gemeinderat zurückrudern und den Beschluss kassieren. Grundlage waren Erkenntnisse zur geplatzten Gesamtfinanzierung, die bis dahin nicht vorgelegen hatten. Das Tragische daran: Halletz spielte dabei wohl eine zentrale Rolle, ließ aber seine Gemeinderatskollegen darüber lange im Dunkeln.



Einen etwas unkonventionellen Ablauf hatte kürzlich die Haushamer Gemeinderatssitzung genommen. Wie Bürgermeister Jens Zangenfeind erklärte, machten es Termin- und Datenschutzgründe notwendig, sich innerhalb der öffentlichen Sitzung kurz über den gewährten Zuschuss für den FC 07 nichtöffentlich zu besprechen. Über die Inhalte berichtete der



Rathauschef im Anschluss. Demnach erschien dem Gemeinderat, nachdem der ehemalige FC-Vorstand um den Ersten Vorsitzenden Christian Voulgaris und Willi Halletz‘ Sohn Christian als Kassier, die Finanzierung des Anbaus dargelegt hatten, als schlüssig. Zu Grund lagen zwei Darlehensverträge über insgesamt 90.000 Euro einer Münchner Privatperson und die Zusage, dass mit Sponsorengeldern von rund 50.000 Euro zu rechnen sei. Mit den Geldern sollten dann auch schon Rechnungen von etwa 60.000 Euro bezahlt worden sein. Der Gemeinderat gab schließlich grünes Licht für einen Zuschuss von 30.000 Euro. Dieser hätte aus der Kühnen-Stiftung kommen und in zwei Tranchen je zur Hälfte 2022 und nächstes Jahr ausbezahlt werden sollen. Nachdem Patrick



Asanger, das Amt den Ersten Vorsitzenden des FC 07 übernommen hatte, teilte er mit seinem Stellvertreter der Gemeinde mit, dass ihnen keine verbindliche Vereinbarungen mit Sponsoren bekannt seien und die Darlehensverträge gekündigt wurden. Der Zahlungsanspruch des Darlehensgebers habe zu dem Insolvenzantrag geführt.

Der Haushamer Gemeinderat sah schließlich keine andere Wahl, als den September-Beschluss erneut zur Abstimmung zu stellen. „Ich wollte das eigentlich nicht in Abwesenheit von Willi Halletz beschließen, aber auf Grund der Faktenlage dürfen wir das nicht verschieben“, sagte Grünen-Sprecherin Harda von Poser. „Wir wollen keine Schlammschlacht aber Transparenz. Außerdem geht es um viel Geld“, betonte Bürgermeister Jens Zangenfeind, der aus seiner Enttäuschung keinen Hehl machte: „Ich finde dieses Verhalten uns und dem Verein gegenüber weder fair noch in Ordnung. Es hat den neuen Vorstand in eine unmögliche Situation gebracht und dem Ehrenamt geschadet.“ Georg Eham (parteilos), der anregte, das Thema noch heuer zu beraten, meinte: „Ich bin maßlos enttäuscht, dass da einer aus unseren Reihen involviert ist.“ Dem schloss sich Ria Röpfl (FWG) uneingeschränkt an: „Der Willi hat Bescheid gewusst und uns auf Deutsch gesagt verarscht.“



Einstimmig wurde schließlich der 30.000 Euro Zuschuss widerrufen. Dabei steht die Gemeinde wie mehrere Wortmeldungen zeigten, hinter den Sportlern und Ehrenamtlichen. Abschließend meinte Zangenfeind: „Wir können öffentliche Gelder nicht gewähren, wenn es offenbar starke Unstimmigkeiten zwischen den Verantwortlichen gibt. Außerdem wurden Zusagen gegenüber der Gemeinde nicht eingehalten. Dies können wir nicht akzeptieren.“ hac