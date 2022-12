Insolvenz beim FC Hausham: Gemeinde zeigt sich irritiert

Hat der noch nicht fertiggestellte Sportheim-Anbau dem FC Hausham 07 das finanzielle Genick gebrochen? Jetzt muss die Gemeinde klären, wie mit dem bereits zugesagten Zuschuss in Höhe von 30.000 Euro zu verfahren ist. © Helmut Hacker

Hausham – Mit Bedauern und Verwunderung hat Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) auf die Art und Weise reagiert, wie der FC Hausham 07 seine Insolvenz bekannt gemacht hat.

Wie Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind in der Gemeinderatssitzung am Montag (5. Dezember) sagte, habe er aus der Zeitung erfahren, dass der erst kürzlich neu gewählte Vorstand drei Tage vorher beim Amtsgericht Wolfratshausen Antrag auf Insolvenz gestellt hat. So ist es auch auf Facebook-Seite des FC 07 zu lesen.

Als Grund wird angegeben, dass die Baukosten für den noch nicht fertiggestellten Sportheim-Anbau aus dem Ruder gelaufen sind und die Vermögenssituation des Vereins für die Vorstandschaft nicht mehr beherrschbar ist. Der erst kürzlich vom Gemeinderat genehmigte Zuschuss von 30.000 Euro soll daher in der nächsten Gemeinderatssitzung neu bewertet werden.

Georg Eham (parteilos), der schon bei der Gewährung des Zuschusses im September nicht mitging, wollte am liebsten gleich neu über den Zuschuss abstimmen. Das war allerdings auf Grund der fehlenden Ladungsfrist, und weil nicht alle Räte anwesend waren, nicht möglich. Schließlich konnte so kein einstimmiger Gemeinderatsbeschluss herbeigeführt werden.



„Ich war schon sehr überrascht, weil wir uns die Finanzierung für das neue Vereinsheim öfters haben vorstellen lassen. Schließlich haben wir von einem stimmigen Gesamtkonzept ja auch unseren Zuschuss abhängig gemacht“, sagte Zangenfeind. Dass die gestiegen Baukosten nur auf Corona und den Ukraine-Krieg zurückgeführt wurden, mochte Zangenfeind nicht stehenlassen: „Bauen war auch vorher schon teuer.“

Dass die Finanzierung nicht mehr funktionieren soll, verwunderte den Rathaus­chef, weil ja seitens des FC 07 bei der Antragstellung kommuniziert wurde, dass ein Großteil der Rechnungen in Höhe von rund 60.000 Euro bereits bezahlt wurde und es einen Darlehensvertrag mit einer Privatperson gibt. Genaue Zahlen zu den Gesamtkosten wurden nicht bekanntgegeben, nur dass es sich um eine Summe von gut 90.000 Euro handeln soll. „Mir erschließt sich das alles nicht“, stellte Zangenfeind fest und berichtete, dass er bereits ein erstes kurzes Gespräch mit den Vorstand hatte und er die Vorstandschaft zu einem klärenden Gespräch eingeladen hat. Ebenso möchte er mit Rechtsanwältin Birgit Baudisch sprechen, die den FC 07 vertritt: „Ich mag ungern etwas auf Grundlage eines Zeitungsartikels entscheiden und erst die genauen Hintergründe wissen.“ Ein Ziel sollte sein, eine Lösung zu finden, damit die Sportler und die engagierte Jugendarbeit des FC 07 nicht auf der Strecke bleiben. Zangenfeind sagte zu, dass er die Gemeinderäte auf dem Laufenden halten und die Thematik auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung gesetzt wird.

Laut Beschluss war es Grundlage für den Zuschuss von 30.000 Euro, dass die Gesamtfinanzierung gesichert ist. Das Geld wollte die Gemeinde über die Kühnen-Stiftung zur Verfügung stellen. Wie Zangenfeind sagte, ist dazu allerdings noch keine Freigabe des Stiftungsrates erfolgt. hac