Internationaler Frauentag am 8. März: So ist die Lage im Landkreis Miesbach

Bezahlbare Wohnungen sind im Landkreis Miesbach nach wie vor Mangelware. © Frank Rumpenhorst/dpa (Symbolbild)

Landkreis – Am 8. März ist internationaler Frauentag: Daher weist das Caritas-Zentrum Miesbach darauf hin, dass Frauen in der allgemeinen sozialen Beratung den Großteil der Klienten ausmachen.

Die allgemeine soziale Beratung des Caritas-Zentrums Miesbach ist ein kostenloses Angebot für alle Bürger, die in schwierigen Lebenslagen unterstützt und begleitet werden wollen, Hilfe beim Sichern ihrer Existenz benötigen oder beim Sozialleistungssystem sowie beim Lösen unterschiedlicher Problemlagen. „Ungefähr zwei Drittel der Klienten, die zu uns kommen, sind Frauen“, erklärt die Caritas anlässlich des internationalen Frauentages am 8. März.

Der internationale Frauentag wurde 1911 ins Leben gerufen. Obwohl die Rechte der Frauen heute den Männern gleichgestellt sind, scheint der Anteil an Frauen in prekären Lebenssituationen immer noch signifikant höher zu sein. Doch woran liegt das?

Kindererziehung und Beruf für Frauen

„In der Beratung stellen wir fest, dass in den meisten Familien noch das klassische Rollenmodell vorherrscht: Die Männer arbeiten Vollzeit und die Frauen hören entweder ganz auf zu arbeiten, wenn Kinder kommen, oder nehmen nach der Elternzeit eine Teilzeitbeschäftigung an“, erklärt die Caritas.

Kommt es zu einer Trennung, liege es meist an den Frauen, Kindererziehung und Beruf unter einen Hut zu bringen. In ländlicher Umgebung sei es oft schwierig, einen Betreuungsplatz zu finden, der mit Arbeitszeiten vereinbar sei. Obwohl ab drei Jahren ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz bestehe, gebe es nicht genug Plätze. Die Betreuungszeiten seien eingeschränkt. Kinder würden krank. Die Schulferien seien länger als jeder Urlaub im Betrieb.

Armut ist vererbbar

Wenn alleinerziehende Frauen keine anderen Betreuungsmöglichkeiten zum Beispiel durch Großeltern hätten, bleibe der Job oft auf der Strecke und die Familie sei auf Sozialleistungen angewiesen. „Wir betreuen auch einige Klientinnen, die durch eine physische oder psychische Erkrankung nicht mehr arbeitsfähig sind und deswegen sowohl auf Sozialleistungen als auch Unterstützung bei der Bewältigung verschiedener Anforderungen angewiesen sind“, erklärt die Caritas.

Aber damit noch nicht genug: „Wir stellen auch fest, dass Kinder unserer Klientinnen, die mit Sozialleistungen aufgewachsen sind, im Erwachsenenalter häufiger selbst welche benötigen.“ Bildungschancen seien nicht in allen sozialen Milieus gleich und Armut vererbe sich in Familiensystemen. Oft fehle es an Teilhabemöglichkeiten und anderen Vorbildern. Hilflosigkeit werde erlernt.

Umfrage unterm Wunschzettelbaum

In der Corona-Pandemie beispielsweise habe es zwar staatliche Programme gegeben, um Kinder mit nötigen Materialien für Homeschooling auszustatten, aber es habe zu lange gedauert und sei dann dennoch nicht bei bedürftigen Familien angekommen. „Wir haben dann zum Beispiel über Stiftungen den dringend erforderlichen Drucker oder Laptop mit den Familien organisiert“, erklärt die Caritas.

Im Rahmen der jährlichen Weihnachtsaktion „Wunschzettelbaum“ habe man teilnehmende Familien befragt. Ungefähr die Hälfte der Teilnehmer sind alleinerziehende Mütter.

Die Auswertung brachte folgendes Ergebnis:

Vor allem alleinerziehende Mütter ohne Berufsabschluss oder mit Berufen, die wenig Einkommen oder unregelmäßige Arbeitszeiten mit sich bringen, scheinen oft dauerhaft von Armut betroffen zu sein. Auch eine hohe Kinderzahl birgt das Risiko auf unterstützende Sozialleistungen angewiesen zu sein.

Sozialleistungen beziehen zu müssen, wird als belastend empfunden. Betroffene wollen gerne (mehr) arbeiten, dafür aber auch gerecht entlohnt werden beziehungsweise eine finanzielle Verbesserung erreichen, die sie nicht haben, wenn sie einen erheblichen Teil des Einkommens für Kinderbetreuung aufbringen müssen.

Trotz finanzieller Engpässe wird als oberstes Gut die Gesundheit gesehen. Aber auch die Sorge um die Zukunft der Kinder nimmt einen bedeutenden Stellenwert ein. Es ist schwer für betroffene Eltern, immer rechnen zu müssen und den Kindern nichts bieten zu können.

Besonders prekär zeigt sich die Wohnungssituation im Landkreis Miesbach.

Wohnungen ohne Kinder- oder Elternschlafzimmer sind keine Seltenheit, ebenso kalte und dunkle Wohnungen. Dabei wäre ein gemütliches Zuhause gerade für diese Familien wichtig, da sie durch Arbeitslosigkeit, fehlende Mobilität und Mittel zur Freizeitgestaltung viel Zeit in der Wohnung verbringen.

Wohnungen mit ausreichend Platz, Helligkeit und niedrigen Energiekosten sind im Landkreis Miesbach kaum innerhalb der Mietobergrenzen für Sozialhilfeempfänger zu finden.

Teilhabe an Freizeitmöglichkeiten können sich viele betroffene Familien angesichts der Eintrittspreise nicht leisten.

„Es bleibt also viel zu tun, um Frauen auch in Deutschland vor Armut und deren Folgen zu bewahren“, resümiert das Caritas-Zentrum Miesbach. „Wir unterstützen Sie gerne in der allgemeinen sozialen Beratung des Caritas-Zentrums Miesbach.“ Termine können unter Telefon 08025/280620 vereinbart werden. ksl