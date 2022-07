Kontrolle auf A8: Grenzpolizei findet zwei gestohlene Fahrzeuge

Einen BMW X6 und einen Mercedes GLE

Irschenberg/Raubling – Einen BMW X6 und einen Mercedes GLE – beide gestohlen – haben Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Raubling am Irschenberg und auf der A93 gestoppt.

Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Raubling stellten am Dienstag (5. Juli) im Abstand von nur einer Stunde zwei hochwertige Fahrzeuge sicher: Einen BMW X6 mit französischer Zulassung und einen Mercedes GLE mit italienischem Kennzeichen.

„Den Anfang machte der BMW X6, den die Fahnder gegen 22.45 Uhr am Parkplatz der Tank- und Rastanlage Irschenberg einer Kontrolle unterzogen“, teilt die Polizei am Donnerstag mit. „Die Insassen, eine türkische Familie, waren von Frankreich aus unterwegs in die Türkei, um dort Urlaub zu machen.“ Als das Fahrzeug überprüft wurde, stellte sich heraus, dass von Rumänien aus danach gefahndet wird. Wie weitere Ermittlungen ergaben, war der BMW im Januar 2021 in Rumänien gestohlen worden.

Eine Stunde später entschlossen sich die Grenzpolizisten, einen Mercedes GLE zu kontrollieren, der auf der Autobahn A93 in Fahrtrichtung Rosenheim unterwegs war und stoppten den Wagen in Raubling. „Auch für dieses Fahrzeug bestand eine schengenweite Fahndung“, erläutert die Polizei. „Diesmal von Italien.“ Weshalb der Wagen gesucht wurde, wird derzeit noch ermittelt.

Der 47-jährige italienische Fahrer konnte neben seiner Identitätskarte nur einen abgelaufenen italienischen Führerschein vorzeigen und wurde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Eine seiner drei Mitfahrerinnen, eine 45-jährige gebürtige Russin, war ohne Reisepass unterwegs. Sie wurde wegen Verstößen nach dem Aufenthaltsgesetz angezeigt.

Die Schleierfahnder stellten beide Fahrzeuge im Gesamtwert von etwa 80.000 Euro sicher.

Es ist nicht der erste Erfolg dieser Art für die Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Raubling. So wurde zum Beispiel im März 2022 ein Maybach auf der A8 gestoppt, dessen Fahrer bereits seit Monaten gesucht wurde. Im November 2021 war für den Fahrer eines gestohlenen Maserati Schluss am Irschenberg. Auch einen 120.000 Euro teuren Porsche Carrera, der gesucht wurde, hat die Polizei schon auf der A8 am Irschenberg gestoppt. ksl