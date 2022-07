Beim Auffahren auf die A8: Fahranfängerin (18) verursacht Unfall am Irschenberg

Auf der A8 am Irschenberg musste die Autobahn zeitweise wegen eines Unfalls gesperrt werden. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Irschenberg – Zu einem Unfall ist es am Freitag auf der A8 am Irschenberg gekommen. Eine 18-Jährige verschätzte sich beim Auffahren auf die Autobahn.

Abschlussbericht der Polizei:

Eine 18-jährige Augsburgerin wollte mit ihrem Opel an der Anschlussstelle Irschenberg auf die A8 in Richtung München einfahren, teilt die Autobahnpolizeistation Holzkirchen nun zum Unfallgeschehen mit. „Dabei schätzte sie die Länge des dortigen Beschleunigungsstreifens falsch ein, konnte nicht mehr bremsen und fuhr dann, ohne die Vorfahrt des auf der durchgehenden Fahrbahn fahrenden Pkw-Anhängergespanns eines 79-jährigen Rentners aus Italien zu beachten.“ An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von geschätzt jeweils 15.000 Euro. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Die junge Frau muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 110 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Bei dem Italiener wurde bei der Unfallaufnahme hingegen festgestellt, dass seine Fahrerlaubnisklasse B nicht ausreicht, um den Anhänger führen zu dürfen. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete an, dass er noch 400 Euro als Sicherheit für die zu erwartende Geldstrafe leisten muss.

„Insgesamt kam es für etwa zwei Stunden zu Behinderungen des Verkehrs in Richtung München“, resümiert die Polizei. Um 20.30 Uhr sei die Autobahnmeisterei Holzkirchen damit fertig gewesen, die Fahrbahn zu reinigen, sodass die Autobahn wieder komplett freigegeben werden konnte.

Erstmeldung der Polizei:

Am Freitag (8. Juli), kurz nach 18.15 Uhr, kam es auf der Autobahn A8 in Richtung München kurz nach der Anschlussstelle Irschenberg zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Pkw-Anhänger-Gespann. „Über die Unfallursache ist noch nichts Näheres bekannt“, berichtet die Autobahnpolizeistation Holzkirchen. „Kurzzeitig musste die gesamte Autobahn dort gesperrt werden.“ Später waren zunächst noch die rechte und mittlere Spur blockiert. Die Autobahnmeisterei Holzkirchen sicherte die Unfallstelle ab. Der Rückstau belief sich zwischenzeitlich auf sechs Kilometer.

„Sobald es weitere Informationen gibt, wird nachberichtet“, erklärt die Autobahnpolizeistation Holzkirchen. ksl