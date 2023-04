Irschenberg: Bürgerantrag zur Neubau der Kläranlage ist zulässig

Der Neubau der Kläranlage wird auf lange Zeit ein Irschenberger Thema bleiben. © Martina Fischer

Irschenberg – Der Kläranlagen-Neubau wird die Gemeinde Irschenberg noch länger beschäftigen. Einen eigenen Kläranlagenausschuss wird es aber wohl nicht geben.

In der jüngsten Sitzung musste der Gemeinderat über die Zulässigkeit eines Bürgerantrags zur „Erneuerung der Kläranlage Irschenberg“ entscheiden. Zudem stellte Gemeinderat Florian Kirchberger einen Antrag zur Bildung eines Kläranlagenausschusses.

Ende Februar ging in der Gemeinde Irschenberg ein Bürgerantrag zur „Erneuerung der Kläranlage Irschenberg“ mit 79 Unterschriften ein. In diesem wird die Kommune aufgefordert zu eruieren, ob es für den Neubau nicht kostengünstigere Varianten gibt. Als Bevollmächtigte der Unterzeichner fungieren Werner Freundl, Kathrin Huber und Robert Hofner. Vergangene Woche ging es in der Irschenberger Gemeinderatssitzung um die Klärung der Zulässigkeit des Antrags. „Das sind sogar 43 Unterschriften mehr als nötig“, meinte der kommissarische gemeindliche Geschäftsführer Michael Fellner. Der Antrag sei zulässig. Behandelt werden müsste er binnen drei Monaten. Diesen Feststellungen schloss sich der Gemeinderat mit einstimmigem Votum an.

Antrag für neuen Kläranlagenausschuss

Ebenfalls der Kläranlage widmete sich der Antrag Kirchbergers (FDP/Aktive Bürger). „Wir haben keine erkennbaren Fehler gemacht, haben aber bei der Öffentlichkeitsarbeit Defizite“, findet er. Deshalb beantragte er die Bildung eines vorberatenden Kläranlagenausschusses. Die bisher etablierte informelle Arbeitsgruppe funktioniere und agiere gut. Sie könne im neuen Ausschuss aufgehen. Selbiger würde die Arbeit an der Kläranlage intensiver betreiben. Dies sähen die Bürger und würden es honorieren, fand Kirchberger.



Seine Ratskollegen hatten dazu durchweg andere Meinungen. Finanzielles gehöre in den Finanzausschuss, sagte Klaus Waldschütz (parteilos): „Wir müssen nichts Neues gründen.“ Die Finanzierung solle vom ganzen Gemeinderat betrachtet werden, findet Marinus Eyrainer (FWG Irschenberg). „Es gibt da doch nicht tausend Möglichkeiten. Entweder Gebühren oder Beiträge“, meinte er zu Finanzierung. Auch Marinus Waldschütz (FWG Reichersdorf) und Bürgermeister Klaus Meixner sprachen sich für eine Behandlung im Gemeinderat und Vorbereitung im Finanzausschuss aus – sobald Zahlen vorliegen. Genau das ist noch die Crux. Es gibt bisher eher grobe Schätzungen. Aber die Arbeiten würden laufen, erklärte Meixner.

Man sei mit dem Landratsamt bezüglich der Refinanzierung in Gesprächen. Nach europaweiter Ausschreibung habe man nun Fachplaner, die wieder eine Kostenschätzung abgeben würden. „Es wird immer genauer“, versicherte der Bürgermeister. Die Wichtigkeit genauer Zahlen und kein „ins Blaue hineinraten“ betonte auch Regina Gruber (FWG Irschenberg). „Von uns will doch niemand, dass jemand etwas zu zahlen hat, das er nicht stemmen kann“, sagte sie. Nach ausgiebiger Diskussion zog Kirchberger seinen Antrag zurück. Martina Fischer