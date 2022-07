Bürgerversammlung Irschenberg: A8-Ausbau, Kiesabbau und andere Themen

Von: Martina Fischer

Wichtige Themen der Kommune stellte Irschenbergs Bürgermeister Klaus Meixner bei der Bürgerversammlung vor. © Fischer

Irschenberg – Bürgermeister Klaus Meixner hat bei der Bürgerversammlung 2022 in Irschenberg einen Ausblick auf Projekte wie A8-Ausbau und Kiesabbau gegeben.

Von großen Projekten wie der Kläranlage über die nach langer Zeit erfolgte Vergabe von Wilparting bis zum Hochwasser 2021 reichten die Themen der Bürgerversammlung in Irschenberg. Bürgermeister Klaus Meixner bot einen Rundumschlag, bei dem auch die Bürger zu Wort kamen.



Mit der Haushaltslage kann man in Irschenberg zufrieden sein:

rund 1,23 Millionen Euro Überschuss im Verwaltungshaushalt

ein Überschuss im Vermögenshaushalt von 1,05 Millionen Euro

1,6 Millionen Euro Rücklagenbildung

Ausgezeichnete Kläranlage wird neu gebaut

Das liegt an einer stabilen Gewerbesteuer, bei der es sogar zur unvorhergesehenen Nachzahlungen kam, und daran, dass geplante Ausgaben im Straßen- und Breitbandausbau nicht erfolgen konnten. Das Gesamthaushaltsvolumen heuer beträgt circa 14,11 Millionen Euro (2021: 13,87 Millionen Euro). „Da sieht man: So eine kleine Gemeinde wie wir, was da alles umgedreht wird“, fand Meixner.

Das wird auch auf ein Großprojekt zutreffen: Die Irschenberger Kläranlage ist 42 Jahre alt, ein Neubau in 2023 und 2024 für 7 Millionen Euro anvisiert. Wie und ob Kosten auf die Bürger umgelegt würden, sei noch nicht klar, sagte der Bürgermeister. Er freue sich, dass es für das der mechanisch-biologischen Anlage nachgeschaltete Bodenfiltersystem den zweiten Platz beim Innovationspreis des bayerischen Umweltministeriums gab, dotiert mit 500.000 Euro. Auch werde die Technische Universität München den Bau mit einem Forschungsprojekt begleiten.

Unwetter und Hochwasser im Sommer 2021

Ein weiteres Vorhaben ist der Breitbandausbau. Da werden die Förderverfahren 3 und 4 (von 4) bis September 2023 baulich umgesetzt. Das bayerische Gigabitverfahren steht für noch nicht erschlossene Weiler zur Verfügung. Grundschule und Rathaus Irschenberg sollen bis September 2022 angeschlossen werden.



Beim Jahresrückblick ging Meixner auf das Hochwasser ein, das die Gemeinde 2021 mit Überschwemmungen vor allem im Hauptort, der Waldsiedlung, Nieder- und Oberhasling sowie zahlreichen Unterspülungen von Straßen und Wegen traf. „Wir haben schnell etwas unternommen“, war Meixner zufrieden. Etwa mit der Schaffung einer Flutungsmulde in der Waldsiedlung oder diversen Gewässerräumungen. Ein Grobrechen in Oberhasling wird eingebaut. Der Plan für ein Sturzflutrisikomanagement wird erarbeitet und mit 150.000 Euro gefördert.

Neues vom Gasthof „Zum Moar“ in Wilparting

Auch für den Gasthof „Zum Moar“ in Wilparting ergab sich eine umfassende Neuerung: Zwischen der Gemeinde und dem Herzoglichen Brauhaus Tegernsee wurde ein Erbpachtvertrag auf 99 Jahre geschlossen. Letzteres wird den Neubau des Gasthauses übernehmen. „Ich glaube, wir haben eine gute Lösung gefunden“, meinte Meixner. Nun müsse noch die Räumung des Gebäudes erfolgen.

Ein Thema, das aktuell in der Diskussion ist und hohe Wellen schlägt, stellt der seitens einer Firma in Oberhasling geplante Kiesabbau mit einer Dauer von zehn Jahren dar, gegen den sich eine Bürgerinitiative engagiert. Die Probleme: Nähe zur Wohnbebauung sowie erhöhte Verkehrslast für Oberhasling, Auerschmied und Irschenberg.

Kiesabbau in Oberhasling abgelehnt

Nach Diskussionen und einer Infoveranstaltung haben die Gemeinderäte eine Rückstellung des Kiesabbauvorhabens beim Landratsamt Miesbach beantragt. Ein Kriterienkatalog für Konzentrationsflächen wird von einem Planer erarbeitet. Ziel ist, alternative Abbauflächen zu finden. Sobald die Planungsarbeit erledigt ist, werden wieder Gespräche mit der Bürgerinitiative erfolgen, erläuterte der Bürgermeister.

Weitere Anliegen für die Zukunft sind unter anderem Querungshilfen in Wendling und Buchbichl an der Bundesstraße B472 zur Schulwegsicherung oder die Sanierung und Verlegung des maroden Kriegerdenkmals vor der Kirche. Eine neue Standortoption wäre ein Platz vor der Turnhalle.



A8-Ausbau Thema in Irschenberg

Bei Rückfragen der Bürger ging es unter anderem um den Ausbau der Autobahn A8. Da werden laut Auskunft des Planungsbüros alle Brücken neu und zweispurig gebaut. Das Planfeststellungsverfahren hat noch nicht begonnen.

Für ein von den Schulkindereltern gewünschtes Bushäuschen im Ortsteil Auerschmied sieht es derzeit nicht rosig aus. Die Grundverhandlungen gestalten sich schwierig. Als pragmatische Lösung schlug Meixner vor, dass der Schulbus fünf Minuten früher vorbeikommen solle, damit die Kinder nicht dem Wetter ausgesetzt seien. maf