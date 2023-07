Irschenberg: mit Heroin, Haschisch und Methadon in den Urlaub / Franzose von Grenzpolizei erwischt

Von: Sabrina Winklmaier

Polizeibeamte stellten bei einem Franzosen an der Tankstelle Irschenberg Heroin, Haschisch und Methadon sicher. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Irschenberg – Bei einer Kontrolle an der Tankstelle Irschenberg fanden Polizeibeamte der Grenzstation Kreuth bei einem Franzosen Heroin, Haschisch und Methadon. Der Mann muss sich nun wegen Drogenschmuggel verantworten.

Mit „Heroin am Mann“ betitelt die Grenzpolizeiinspektion Raubling ihren Polizeibericht vom heutigen Donnerstag, bei dem ihnen ein Franzose mit gleich mehreren Drogen ins Netz gegangen ist. Beamten der Grenzpolizei Kreuth überprüften am Montag, 24. Juli, gegen 17.30 Uhr an der Tank- und Rastanlage Irschenberg einen geparkten Audi mit französischer Zulassung.

Die beiden Fahrzeuginsassen gaben an, auf dem Weg nach Kroatien zu sein, um dort für eineinhalb Monate Urlaub zu machen. Während der Kontrolle fanden die Polizisten in den Hosentaschen des 53-jährigen Franzosen mehrere Gramm Heroin. In seinem Rucksack transportierte er zudem knapp 40 Gramm Haschisch sowie weit über 100 Tabletten Methadon. Methadon ist ein künstlich hergestellter Wirkstoff, ähnlich wie Opium.

Der Franzose wurde vorläufig festgenommen und wegen Drogenschmuggel angezeigt. Sowohl das Heroin als auch das Haschisch stellten die Beamten sicher. Das Methadon durfte der Mann jedoch behalten, da er die Tabletten nachweislich von einem Arzt in Frankreich verschrieben bekommen hatte. „Nachdem er einen mittleren vierstelligen Eurobetrag als Sicherheit hinterlegt hatte, konnte er seine Reise mit deutlich geschmälerter Urlaubskasse fortsetzen“, teilt Polizeihauptkommissarin Monika Kempf abschließend mit.