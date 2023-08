Irschenberg: Münchner mit 6 Gramm Kokain und 350 Gramm Marihuana festgenommen

Von: Sabrina Winklmaier

Mehr als 350 Gramm Marihuana und 6 Gramm Kokain fanden Beamte der Grenzpolizei Raubling bei einem Münchner im Auto. © PP Oberbayern Süd

Irschenberg – Mit mehr als 350 Gramm Marihuana war ein 38-jähriger Münchner am Dienstag unterwegs gewesen. Beamte der Grenzpolizeiinspektion Raubling kontrollierten den Mann an der Anschlussstelle Irschenberg an der Autobahn A8. Der Münchner ist nun in Untersuchungshaft.

Wie die Grenzpolizei Raubling mitteilt, kontrollierten Beamte am Dienstag, 8. August, gegen 10 Uhr an der Anschlussstelle Irschenberg an der A8 einen 38-jährigen Münchner in einem BMW mit Ausfuhrkennzeichen. „Die Beamten lagen mit ihren geschulten Augen genau richtig, denn bei der ersten Durchsicht des Fahrzeuges konnten im Dachhimmel circa 6 Gramm Kokain aufgefunden werden“, erklärt Polizeioberkommissar Maximilian Maier.

Als die Beamten den Wagen daraufhin genauer untersuchten, konnten noch drei Päckchen mit knapp über 350 Gramm Marihuana gefunden werden. Der Münchner hatte das Rauschgift im Motorraum versteckt. Der 38-Jährige wurde vorläufig festgenommen, heißt es im Polizeibericht.

Der Arbeitsbereich für Rauschgiftdelikte der Kriminalpolizeistation Miesbach übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die weiteren Ermittlungen. „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige zur Klärung der Haftfrage dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht München vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den 38-Jährigen, unter anderem wegen des Besitzes einer nicht geringen Menge von Betäubungsmitteln. Der Mann wurde in eine Justizvollzuganstalt überstellt“, berichtet Maier.