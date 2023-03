Irschenberg: Landfrauentag im Trachtenheim – Kritik an Politik

Kreisbäuerin Brigitta Regauer zeigte beim Landfrauentag die Situation in der Landwirtschaft auf. © Martina Fischer

Irschenberg – Die Bäuerinnen feierten beim diesjährigen Landfrauentag großes Jubiläum. Für ihr Engagement erhielten sie im Irschenberger Trachtenheim Lob seitens der Lokalpolitik.

Einen „Wohlfühltag“ versprach Regauer den Landfrauen. Zu selbigem trug sicher das Lob des Landrats Olaf von Löwis bei. „Sie leisten in und um Ihre Betriebe Unersetzliches für unsere Gesellschaft“, war er sicher. Dabei seien die Bäuerinnen der Tradition verbunden, aber auch der Zukunft, würden flexibel auf immer neue Anforderungen reagieren, seien dabei zugleich immer „echt und authentisch“.

Für die Zukunft wünschte er sich einen besseren Dialog zwischen Landwirtschaft und Bevölkerung. Zudem sicherte von Löwis Unterstützung beim Thema Wolf zu. Er wolle sich in einem Schreiben an Umweltminister Thorsten Glauber für Abschussgenehmigungen einsetzen, da er den Erhaltungszustand des Wolfes als hoch einschätze, so der Landrat. Den gesellschaftlichen Einfluss der Landfrauen lobte auch Irschenbergs Bürgermeister Klaus Meixner: „Ihr prägt unsere Heimat.“ Schließlich produzieren die Bäuerinnen Lebensmittel – „das Wertvollste und Lebenswichtigste“. Dementsprechend seien auch ihre Arbeit und sie selbst wertvoll.

Sorgen bezüglich der Zukunft

1948 sei die Landfrauengruppe im BBV gegründet worden, bot Regauer einen Rückblick. Die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges, ein Hungerwinter, eine große Anzahl an Flüchtlingen auf den Höfen seien damals die Probleme der Zeit gewesen. „Uns geht es wesentlich besser“, konstatierte die Kreisbäuerin. Sorgen bezüglich der Zukunft gebe es in der Landwirtschaft dennoch. Regauer monierte besonders „was sich die momentane Politik gegenüber der Landwirtschaft erlaubt“. Hierzu brauche man einen starken Verband. So würde die Tierhaltung „regelrecht gemobbt“, mit fachlich oft nicht richtigen Vorwürfen. Kühe würden als Klimakiller dargestellt, obwohl die Tierhaltung die einzig sinnvolle Nutzungsmöglichkeit im Grünland sei. Wolf, Biber, Saatkrähe und Fisch­otter seien problematisch für die Landwirtschaft.

Höfe an Nachkommen weitergeben ist „gelebte Nachhaltigkeit“

Zudem fand die Kreisbäuerin, dass eine „schleichende Enteignung von landwirtschaftlichem Grund“ gegeben sei. Die Erbschaftssteuer bereite große Probleme. „Wenn es dann heißt, Erbe ist keine Leistung, dann ist das für mich fast eine Beleidigung“, kritisierte Regauer. Einen Hof über Jahrhunderte von Generation zu Generation weiterzugeben sei gelebte Nachhaltigkeit. Zudem monierte sie, dass heute fast alle Bauern einem zweiten Beruf nachgehen müssten, und wünschte sich stattdessen Rahmenbedingungen für eine „einträgliche“ Landwirtschaft. Dabei bekannte sich Regauer zugleich zur Wichtigkeit des ehrenamtlichen Engagements. „Unsere Gesellschaft wird dadurch ein Stück wärmer.“



Dass dafür auch gedankt werden soll, zeigte der Landfrauentag mit einer besonderen Würdigung. Hans Hacklinger wurde zum Ehrenkreisobmann ernannt. In einem Rückblick zeigte sein Nachfolger Josef Huber einige Themen in Hacklingers Amtszeit auf: die Milchstreiks, das Ende der Milchquote, die Etablierung des Grünen Zentrums in Holzkirchen. Dem schloss sich BBV-Bezirkspräsident Ralf Huber an. Er hob Hacklingers ruhige Art und Sachlichkeit hervor. Sein Wort habe im Verband immer Gewicht gehabt. „Leute wie der Hans sind der Grund, warum ich mich ehrenamtlich engagiere“, würdigte Huber Hacklinger als sein Vorbild. Martina Fischer