Irschenberg: Neuer Chef für Maschinenring – Rückblick auf Schaffen von Klaus Schiller

Von: Sabrina Winklmaier

Bei der Jahreshauptversammlung des Maschinenrings Aibling-Miesbach-München dankten Vorstand Martin Weber (l.) und Geschäftsführer Michael Höhensteiger (r.) Monika und Klaus Schiller für die jahrelange Arbeit. © GB

Landkreis – Klaus Schiller war 20 Jahre lang Geschäftsführer des Maschinenrings Aibling-Miesbach-München. Zum Jahreswechsel gab er seinen Posten an Michael Höhensteiger ab.

Vor allem die Entwicklung des Maschinenrings (MR) hat Klaus Schiller in den vergangenen beiden Dekaden maßgeblich geprägt, heißt es laut Maschinenring. Sein Nachfolger, Michael Höhensteiger, ist seit 2017 beim MR tätig. Martin Weber, Vorstand des MR Aibling-Miesbach-München ehrte Schillers Leistungen vor Kurzem bei der Jahreshauptversammlung im Irschenberger Trachtenheim.

So habe Schiller ein gutes Gespür für Zukunftsthemen wie die Nutzung von Hackschnitzeln gehabt. Auch die Gründung der MW Biomasse 2006 sei eine vorausschauende Entscheidung gewesen – ihr Umsatz betrug 2022 bereits knapp sechs Millionen Euro. Auch die Zahl der Mitarbeiter wuchs unter Schillers Führung deutlich an: In der Geschäftsstelle Salzhub stieg die Zahl der Arbeiter von acht auf 33 an, im Außendienst von fünf auf 35.



Doch nicht nur der MR entwickelte sich weiter, auch Schiller selbst. Nach der Ausbildung zum Betriebsberater 2005 erhielt er recht schnell Aufträge für Beratungen in ganz Bayern. In Zusammenarbeit mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Rosenheim erarbeitete er das „Kombipaket Milchviehhalter“, welches bereits von einigen Landkreisen übernommen wurde. Mit seinem Nachfolger Höhensteiger war Schiller berät er seit 2018 bei der Umsetzung der Düngeverordnung.



„Als erster und bislang einziger Ring in Bayern erhielt der Maschinenring Aibling im Jahr 2021 auf Schillers Initiative die Akkreditierung zur Bauberatung“, heißt es in der Pressemitteilung. In dieser Funktion bleibt Schiller dem MR auch weiterhin verbunden, die ersten Projekte laufen laut MR bereits.



Neuer Stellvertreter von Schiller ist ab sofort Michael Koch aus Finsterwald. Er übernimmt das Amt von Bernd Gasteiger. Weiterhin geehrt wurde Sepp Haltmair, er war 18 Jahre lang Ortsobmann für Waakirchen und Warngau.