Irschenberg: Allerheiligenkapelle muss renoviert werden – Altar gefährdet

Von: Sandra Hefft

Teilen

Gemeinsam für die Allerheiligenkapelle: (v.l.) Pater Michael (Pfarrverband Weyarn), Kathleen Ellmeier von der Dorfgemeinschaft Reichersdorf und Josef Hatzl (Förderverein Kultur und Geschichte in Weyarn). © GB

Irschenberg – Bei einem Unwetter wurde das Dach der Allerheiligenkapelle in Irschenberg stark beschädigt. Dieses muss neu gedeckt werden, um weitere Schäden zu verhindern. Dazu werden nun Spenden gesammelt.

Die Allerheiligenkapelle in Reichersdorf muss dringend renoviert werden. Weil die Versicherung aber nur einen Bruchteil der Kosten abdecken würde, haben sich Anlieger, der Pfarrverband Weyarn und der Förderverein Kultur und Geschichte in Weyarn zusammengetan, um Spenden zu sammeln.

Versicherung deckt nur Teil des Schadens ab

Bereits vor zwei Jahren hat ein schweres Unwetter mit Hagelschlag die Allerheiligenkapelle in Reichersdorf stark beschädigt. Das mit Holzschindeln gedeckte Kirchendach des historischen Bauwerks muss dringend neu eingedeckt werden, um weitere Schäden zu vermeiden.

Die Pfarrei Neukirchen als Eigentümer trifft das finanziell schwer, da das Gebäude zwar versichert ist, die Versicherungssumme aber nur einen Bruchteil des Schadens deckt. Die Pfarrei veranschlagt die Kosten für die dringendsten Maßnahmen an der Kapelle mit etwa 100.000 Euro. Das Bauwerk unterliegt keiner staatlichen Baupflicht, weshalb auch nur geringe Zuschüsse von staatlicher oder kirchlicher Seite zu erwarten sind.

Spenden für Renovierung erbeten: „Der größte Teil muss vor Ort aufgebracht werden“

Deshalb hat sich eine Gruppe aus besorgten Anliegern, Mitgliedern des Pfarrverbands Weyarn und dem Förderverein Kultur und Geschichte in Weyarn zusammengetan, um die Renovierung voranzutreiben. Dazu müssen Anträge gestellt und die nötigen Arbeiten koordiniert werden. So wurden Förderungen bei verschiedenen staatlichen und kirchlichen Stellen wie dem Bezirk Oberbayern, beim Landratsamt Miesbach, bei der Regierung von Oberbayern, dem Amt für Denkmalpflege und beim Ordinariat beantragt. „Zu erwarten sind bei allen Stellen jedoch leider nur Kleinbeträge. Der größte Teil muss vor Ort aufgebracht werden“, erklärt Kathleen Ellmeier von der Dorfgemeinschaft Reichersdorf.

Für das notwendige Eigenkapital für die Renovierung, wird nun um Spenden gebeten, damit das kulturhistorisch interessante Gebäude erhalten bleiben kann. „Da neben der Kapelle gleich die Reichersdorfer Kirche ist, hat die Kapelle nur eine geringe pastorale Bedeutung. Die Gottesdienste finden überwiegend in der Kirche statt“, erklärt Ellmeier. „Allerdings ist die Kapelle eine sehr bedeutende Kulturstätte, da sie in engem Zusammenhang mit dem darunterliegenden Erdstall steht.“

Im Jahr 1640 wurden beim Brunnengraben in Reichersdorf unterirdische Gänge entdeckt. Dem Wasser und Erdreich aus den Gängen wurden heilende Kräfte nachgesagt, deshalb ließ der Weyarner Probst Valentin Steyrer über dem Erdstall im Jahr 1644 die Allerheiligenkapelle errichten. In der Kapelle steht ein besonders kostbarer barocker Altar, der „corona sanctorum omium“, der allen Heiligen gewidmet ist. Durch das Kirchendach eindringendes Wasser kann also nicht nur die Bausubstanz der Allerheiligenkapelle gefährden, sondern auch den wertvollen barocken Altar im Inneren.

Führung und Spendenkonto Regelmäßig werden die Allerheiligenkapelle und der unterirdische Gang der Öffentlichkeit gezeigt. Der nächsten Termin ist am Tag des offenen Denkmals am Sonntag (10. September). Die kostenlosen Führungen werden jeweils zur vollen Stunde um 14, 15 und 16 Uhr stattfinden. Spenden sind freilich sehr erwünscht. Ebenfalls möglich ist eine Spende an die Katholische Kirchenstiftung Neukirchen, Raiffeisenbank im Oberland eG Verwendungszweck: „Spende für Sanierung Kapelle Reichersdorf“

IBAN: DE 68 7016 9598 0000 3201 10, BIC: GENODEF1MIB. Eine Spendenbescheinigung kann vom Pfarramt ausgestellt werden.