Irschenberg: Stau nach Unfallserie auf der Autobahn – Schwerverletzte Motorrad-Sozia

Von: Sandra Hefft

Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. (Symbolfoto). © Matthias Balk/dpa

Irschenberg – Auf der Autobahn A8 hat es am Mittwochnachmittag auf Höhe Irschenberg mehrere Unfälle gegeben. Dabei war ein Motorrad beteiligt.

Update von 16.15 Uhr:

Wie die Autobahnpolizei Holzkirchen berichtet, kam es am Mittwoch (28. September) zu gleich zwei folgenschweren Unfällen auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung Salzburg.

Zuerst fuhr auf Höhe Seehamer See ein rumänischer Lkw, der mit 18 Tonnen Heu beladen war, auf einen mit fünf Tonnen Stückgut beladenen Lkw aus Polen auf. „Der Pole musste verkehrsbeding abbremsen, was der hinterher fahrende Rumäne offensichtlich zu spät bemerkte“, erklärt die Polizei.

Bei dem Unfall riss der Tank des Unfallverursachers auf. Hierbei trat eine geringe Menge Diesel aus. Die Feuerwehr Weyarn pumpte die restlichen 500 Liter aus dem Tank ab, bevor der Lkw abgeschleppt werden konnte.

Während der Unfallaufnahme ereignete sich an der Steigung etwa 500 Meter vor der Ausfahrt Irschenberg ein weiterer Unfall. „Dabei geriet ein 62-jähriger norwegischer Motorradfahrer mit seiner Harley Davidson vermutlich auf Grund der regennassen Fahrbahn in Schleudern und verlor daraufhin die Kontrolle über sein Gefährt“, erklärt die Polizei. Er stürzte auf der mittleren Spur und rutschte über die linke Spur in Richtung der Mittelleitplanke.

„Seine 60-jährige Sozia verletzte sich beim Kontakt mit der Leitplanke so schwer, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik geflogen werden musste“, heißt es weiter. Der Fahrer blieb bei dem Unfall augenscheinlich unverletzt, kam aber dennoch zur Untersuchung ins Rosenheimer Klinikum.

Auf Grund der beiden Unfälle bildete sich erheblicher Rückstau bis zur Anschlussstelle Holzkirchen. she

Erstmeldung von Mittwoch (28. September), 14.26 Uhr:

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd berichtet, hat sich am Mittwoch (28. September) gegen 13.40 Uhr auf der Autobahn A 8, München Richtung Salzburg, auf Höhe Irschenberg ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei war ein Motorrad beteiligt.

„Über die Folgen des Unfalls können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Auskünfte erteilt werden“, erklärt das Präsidium. Aufgrund der Landung des Rettungshubschraubers ist die A 8 in Fahrtrichtung Salzburg derzeit total gesperrt. she