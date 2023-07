Irschenberg: Zwei Unfälle innerhalb weniger Stunden an der Autobahnauffahrt A8 Richtung Salzburg

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Zwei Mal kam es gestern an der Autobahnauffahrt A8 in Richtung Salzburg bei Irschenberg zu Verkehrsunfällen (Symbolbild). © David Young/dpa/Symbolbild

Irschenberg – Gleich zweimal hat es gestern in Irschenberg gekracht. Die Autobahnauffahrt in Richtung Salzburg war Schauplatz zweier Verkehrsunfälle.

Mit „Zwei Mal kracht es an der selben Örtlichkeit“ betitelt die Polizeiinspektion Miesbach die beiden Verkehrsunfälle in Irschenberg an der Autobahnauffahrt A8 in Richtung Salzburg am Dienstag, 20. Juli. Der erste Unfall ereignete sich gegen 11.10 Uhr, als ein 36-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen die Bundesstraße 472 mit seinem Mittelklasse-PKW entlang fuhr. Er wollte auf die Autobahnauffahrt A8 in Richtung Salzburg auffahren und musste dafür links abbiegen. „Dabei übersah er allerdings die entgegenkommende 67-jährige Fischbachauerin mit ihrem Kleinwagen und kollidierte mit ihr frontal“, teilt Polizeihauptmeister Manuel Dennerle mit. Der Kleinwagen wurde gegen das Auto eines 50-jährigen Irschenbergers geschleudert. Die Dame wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, ebenso die Beifahrerin des Nordrhein-Westfalers. An den Fahrzeugen entstanden zum Teil hohe Sachschäden, berichtet die Polizei Miesbach. Der Unfallverursacher muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Es kam zu massiven Verkehrsstörungen, die Freiwillige Feuerwehr Irschenberg war bei dem Unfall im Einsatz.

Der zweite Vorfall ereignete sich an gleicher Stelle um 17.35 Uhr. Diesmal wollte ein 18.jähriger Norweger mit seinem PKW links abbiegen und übersah den Oberklasse-PKW eines 28-jährigen Ayingers, heißt es im Polizeibericht. „Glücklicherweise kam es diesmal zu keinerlei Verletzungen, sondern lediglich zu mittleren Sachschäden“, berichtet Dennerle. Auch diesmal waren die Irschenberger Floriansjünger im Einsatz, der Verkehr war zum zweiten Mal an dieser Stelle massiv eingeschränkt.