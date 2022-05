Caritas-Kinderdorf Irschenberg: Feier für Ehemalige zum 50-jährigen Bestehen

Zum großen Irschenberger Kinderdorf-Jubiläum gab es auch einen Festgottesdienst. © bfl-relations.de

Irschenberg – Das Caritas-Kinderdorf Irschenberg hat jüngst ehemalige Bewohner und Betreuer zur Jubiläumsfeier eingeladen.

Ein halbes Jahrhundert gibt es das Caritas-Kinderdorf in Irschenberg nun schon. Zur Geschichte der Einrichtung gehören auch ehemalige Betreute und Mitarbeiter. Sie kamen zum großen Jubiläum mit Maifeier – darunter auch der Irschenberger Gerhard Veigel. Der damals zweijährige Bub war 1972 eines der ersten Kinder, die im Kinderdorf ein neues Zuhause fanden.



Seit 50 Jahren ist das Caritas-Kinderdorf in Irschenberg Heimat für Mädchen und Jungen, die nicht bei ihren leiblichen Familien aufwachsen können. In diesem Zeitraum hat die Einrichtung über 650 Kinder auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben begleitet.

Einer der ehemaligen Bewohner ist Gerhard Veigel. Er war am 28. Februar 1972 dabei, als die Mädchen und Buben aus dem Kinderheim in Starkheim bei Mühldorf am Inn ins neugebaute Caritas-Kinderdorf einzogen. Mit zwei Jahren war er das damals jüngste Kind in Irschenberg. Er lebte mit seinen fünf Geschwistern, anderen Kindern und seiner Hausmutter Schwestern Emma in Haus 12. Die Erinnerungen an die Zeit im Kinderdorf sind bei ihm heute immer noch sehr lebendig. Das Familiäre, das Geborgene fand er als Kind schön. Für ihn war es ein normales Aufwachsen und das Kinderdorf für ihn Heimat. Auch als Schwester Emma, die für ihn immer die Mama war, das Kinderdorf verließ, blieb er mit ihr in Kontakt bis zu deren Tod mit 96 Jahren.

Noch heute lebt Gerhard Veigel mit seiner Frau und seinen Kindern in Irschenberg. Er hat dort für sie ein Haus gebaut, arbeitet im Ort als Elektrotechniker und ist im Vereinsleben aktiv. Eines von vielen Beispielen gelungener Kinderdorfarbeit in den vergangenen 50 Jahren.

Die Jubiläumsfeier läutete ein Festgottesdienst in der Pfarrkirche Irschenberg ein. Weihbischof Wolfgang Bischof nahm im Evangelium das Bild von Jesus auf, der am Ufer steht und zum Tun auffordert: „Jesus tritt auch an das Ufer unseres Lebens und damit bricht auch für uns ein neuer Morgen an“, sagte Bischof. „Der Dienst an den Menschen und damit auch an den Kindern ist Dienst im Namen Jesu und dieser Dienst lebt von Ostern her: vom Licht Christi.“



In einem Festzug zogen die Gratulanten ins Caritas-Kinderdorf. Angeführt von der Irschenberger Musik fuhren einige der jüngsten Kinderdorfkinder zusammen mit den Schwestern von der Heiligen Familie zur Feier, die bis 2014 im Kinderdorf wirkten. Die anderen Kinder und Jugendlichen gingen mit ihren Hausmüttern und -vätern mit selbst bemalten Tafeln mit den Namen der Wohngruppen zu Fuß – begleitet von vielen ehemaligen und aktuell Betreuten und Mitarbeitern sowie Fahnenab­ordnungen der Ortsvereine.



Das Ehemaligenfest findet nur alle fünf Jahre statt und wird vom Förderverein Caritas-Kinderdorf Irschenberg finanziert, dessen Vorsitzende Ilse Aigner ist. In dieser Funktion richtete die Präsidentin des bayerischen Landtags auch ein Grußwort an die Gäste. In diesem wies sie auf die gesellschaftliche und soziale Verantwortung hin: „50 Jahre Caritas-Kinderdorf Irschenberg – das ist schon ein besonderes Jubiläum.“ Und das nicht nur wegen der Jahreszahl, sondern auch, erklärte Aigner, weil es diese großartige Einrichtung, diese Idee schon so lange gebe. Kindern und Jugendlichen, die keine Chance auf ein normales Leben haben, eine Möglichkeit zu geben, in einem sicheren, stabilen Umfeld aufzuwachsen, die Schule zu besuchen und so ihren Weg in ein selbstbestimmtes Leben zu finden – „das ist auch nach fünf Jahrzehnten immer noch eine der wichtigsten Aufgaben, die wir als Gesellschaft haben“, sagte Ilse Aigner. gb