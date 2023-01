Jugendliche in Miesbach: Neues Konzept für den Haindlkeller

Von: Sabrina Winklmaier

Beliebter Treffpunkt: Der Haindlkeller ist für viele Jugendliche wie ein zweites Wohnzimmer. Wann wieder aufgemacht werden kann, ist noch unklar. © Sabrina Winklmaier

Miesbach – Der Verein „Eigeninitiativ“, der im Haindlkeller in Miesbach einen Treffpunkt für Jugendliche geschaffen hat, hat keine Konzession mehr.



Ein markantes Gebäude in der Stadt Miesbach ist das ehemalige Herrenhaus der Maxlrainer, der Haindlkeller. 2012 gründete sich der Verein „Eigeninitiativ“ und schuf im Haindlkeller einen Treffpunkt für Jugendliche. Zehn Jahre lief alles gut, im vergangenen Sommer verlor der Verein allerdings seine Konzession. Wie es weitergeht, ist noch ungewiss.



Der Verein „Eigeninitiativ“ wollte einen Ort für Jugendliche in Miesbach schaffen. Herausgekommen ist das Kulturhaus zur goldenen Parkbank im Haindlkeller an der Rosenheimer Straße. Zehn Jahre lang konnten dort junge Menschen feiern, zusammenkommen und sich austauschen. „Im Sommer 2022 kam es zu einem Gespräch mit der Stadt, Nachbarn und der Polizei“, berichtet Sebastian Schmidl, Kassenwart des Vereins, „wir hatten mehr Emissionen, als erwünscht waren“. Es war also zu laut bei den Partys, vor allen in den beiden Hinterhöfen.

Zudem fehlten laut Stadt Personal und Sicherheitsleute. Bei der Halloweenfeier im vergangenen Jahr löste die Polizei dann alles auf, die Party musste mittendrin beendet werden, und „Eigeninitiativ“ verlor seine Konzession für den Haindlkeller.

„Wir wollen wieder öffnen. Für viele Jugendliche, die sich nicht in Trachten- und Musikvereinen sehen, sind wir die einzige Alternative, die haben im Moment überhaupt keinen Ort, an dem sie sich treffen können“, weiß Schmidl.



In der Zwischenzeit hat sich die Vorstandschaft entschieden, sich wieder breiter aufzustellen, was die Angebote betrifft. Man wolle weg vom „Disco-Image“. „Da wir alle ehrenamtlich arbeiten, brauchen wir ab und an trotzdem noch größere Partys, um Umsatz zu machen. Trotzdem wollen wir wieder mehr kleinere Projekte starten.“

Solche wären laut Schmidl Bar- und Filmabende, Flohmärkte, aber auch Veranstaltungen zur politischen Bildung. „Wir wollen keiner Partei die Bühne überlassen, wir wollen vielmehr, dass sich junge Menschen austauschen und ihre Meinungen vertreten können.“



Am vergangenen Donnerstag kam es zu einem Gespräch mit Stadt, Ordnungsamt, Nachbarn und Polizei. Vereinzelte Anwohner wollen laut Schmidl gar nicht, dass der Haindlkeller wieder seine Türen öffnet. Ihre Argumentation: Der Verein Eigeninitiativ bestehe nicht aus professionellen Veranstaltern, die sich mit den Rahmenbedingungen auskennen, zudem wären die Räumlichkeiten mitten in der Stadt nicht geeignet für große Feiern. „Das stimmt nicht, wir wissen genau, wie man das alles macht. Bei der gegenüberliegenden Bar Schlossleiten beschwert sich komischerweise auch niemand, wenn da Leute vor der Tür stehen“, kontert Schmidl.



Trotzdem sei der Verein zu Kompromissen bereit, um wieder eine Konzession zu erlangen. „Wir haben einen Schritt gemacht, es bleibt nur zu hoffen, dass die Gegenseite dies auch macht.“ Eigeninitiativ hofft, dass man im März wieder öffnen kann, ein nächstes Gespräch mit der Stadt ist für Februar angesetzt. sw