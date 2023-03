Kampf für Freiheit: Vhs Hausham zeigt Fotoausstellung zur Ukraine

Eines der Bilder, das Florian Bachmeier und Danielle Döbbener ausstellen, zeigt einen zerstörten Krankenwagen in dem 2015 eingekesselten Debalzewe. Bürgermeister Jens Zangenfeind (l.) und Landrat Olaf von Löwis forderten dazu auf, den Ukraine-Krieg nicht als Normalität zu akzeptieren. © Helmut Hacker

Hausham – In der vhs Hausham sind bis Ende März zwölf Bilder des Fotografen Florian Bachmeier zu sehen. Titel ist „Ukraine – Der harte Weg in die Freiheit“.

„Wir sind sehr glücklich, die Bilder von Florian Bachmeier mit ihren unglaublich ausdrucksstarken Blickwinkeln für die Situationen der Menschen in der Ukraine zeigen zu können“, begrüßte Danielle Döbbener, Leiterin des vhs-Zentrums Hausham, kürzlich rund 40 Besucher zur Vernissage. Wie Döbbener sagte, entstand die Idee zu der Ausstellung in Verbindung mit dem Semesterthema „Freiheit“ und wie dies stärker in das Bewusstsein gerückt werden kann. Gezeigt werden zwölf Aufnahmen des ukrainischen Freiheitskampfes von den Demonstrationen auf dem Euromaidan 2014 bis zum aktuellen Kriegsgeschehen vor wenigen Wochen.

„Ich beschäftige mich schon seit Langem mit der Ukraine und dabei kam der Krieg zu mir“, erklärte Bachmeier seinen unfassbar authentischen und umfangreichen Schatz an Fotografien, die er seit 2012 bei rund 30 Besuchen in der Ukraine aufgenommen hat. Dadurch entstand eine lückenlose Bilddokumentation, die angefangen mit den Demonstrationen auf dem Kiewer Maidan-Platz über die Besetzung von Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine durch russische Separatisten im Jahr 2014 bis zum aktuellen Kriegsgeschehen nach dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands reicht.



„Unglaublich schwer, dazu Bilder zu veröffentlichen“

Bachmeier wurde nach 2020 und 2022 mit dem Award „Pressefoto des Jahres Bayern“ ausgezeichnet. Er erinnerte daran, dass der Krieg in der Ost-Ukraine schon vor Februar 2022 ein Dauerzustand war, der 10.000 Menschenleben gekostet hat: „Dem war aber die westliche Gesellschaft überdrüssig, weswegen es 2016/17 unglaublich schwer war, dazu Bilder zu veröffentlichen.“



Eine ähnliche Entwicklung befürchtet jetzt Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind: „Es ist erschreckend, dass der Ukraine-Krieg heute schon fast zur Normalität gehört.“ Daher ist es, sagte Zangenfeind weiter, wichtig, mit Kampagnen wie der Fotoausstellung, dem Krieg ein Gesicht zu geben und die Schicksale dahinter zu zeigen. Ähnlich äußerte sich Landrat Olaf von Löwis, der trotz aller Probleme bei der Unterbringung und Betreuung der Kriegsflüchtlinge weiterhin um tatkräftige Unterstützung warb: „Es tut weh, diese Bilder zu betrachten, die so viel menschliches Leid zeigen. Gerade deswegen sollten wir sie in unsere Herzen aufnehmen und helfen.“ Ohne Freiheit wird es keinen Frieden geben, ist von Löwis überzeugt: „Ich begrüße ausdrücklich jede Aktion wie diese, die dazu beiträgt, den Ukrainern ihre Freiheit zu erhalten und sie endlich in Frieden leben zu lassen.“



Die Öffnungszeiten von „Ukraine – Der harte Weg in die Freiheit“

Zu sehen sind die Fotos in der Geschäftsstelle der Volkshochschule Hausham an der Schlierseer Straße 16 von Montag bis Freitag von 9 bis 11 Uhr. Von Montag bis Donnerstag auch nachmittags von 14 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Helmut Hacker