Eintrittskarten für Klassikkonzert in Schloss Schleißheim zu gewinnen

Meisterwerke der Klassik sind am 20. August im großen Saal in Schloss Schleißheim zu hören.

Werke von Mozart, Vivaldi und Händel

Landkreis – Ein Festkonzert mit Werken unter anderem von Mozart, Händel und Vivaldi ist am Samstag, 20. August, in Schloss Schleißheim zu hören. Das Gelbe Blatt verlost 6x2 Eintrittskarten.

Besondere Konzerterlebnisse verspricht Bavaria Klassik. Der Veranstalter lässt zeitlose Meisterwerke der Klassik an Orten erklingen, wo in München und Umgebung Geschichte geschrieben wurde, wo bayerische Herrscher Musiklegenden empfingen. Es spielen die Münchner Residenzsolisten mit Mitgliedern der Münchner Philharmoniker.

So ist am Samstag, 20. August, ein Festkonzert in Großen Saal in Schloss Schleißheim zu erleben – und mit etwas Glück sogar kostenlos. Das Gelbe Blatt verlost 6x2 Eintrittskarten. Das Neue Schloss Schleißheim mit seinem wundervollen barocken Hofgarten ließ Kurfürst Max Emanuel nach dem Vorbild von Versailles ab 1701 errichten. Hier spielen am 20. August Emilie Jaulmes (Harfe) und Janine Schöllhorn (Flöte) zusammen mit den Residenz-Solisten.

Die Besucher dürfen sich auf Georg Friedrich Händels Harfenkonzert, Antonio Vivaldis Flötenkonzert „La tempesta di mare“, Wolfgang Amadeus Mozarts Konzert für Flöte und Harfe, Bedrich Smetanas „Die Moldau“ sowie Felix Mendelssohn Bartholdys „Ein Sommernachtstraum“-Suite freuen. Die Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist bis Dienstag, 16. August, mit dem Stichwort „Schleißheim“ möglich, die Gewinner werden benachrichtigt. Hier können Sie teilnehmen.

Im Vorverkauf sind Karten (62 bis 69 Euro) auf www.bavaria-klassik.de erhältlich.