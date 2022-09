Das Gelbe Blatt verlost Karten für Residenz-Galakonzert in der Allerheiligen Hofkirche

Die Residenz-Solisten Plus geben ein Konzert in der Allerheiligen Hofkirche. © Bavaria Klassik

Landkreis – Ein Residenz-Galakonzert ist am Freitag, 7. Oktober, in der Allerheiligen Hofkirche in München zu erleben. Das Gelbe Blatt verlost 6x2 Eintrittskarten.

Wenn bei dem Galakonzert Werke unter anderem von Mozart, Verdi und Brahms zu hören sind, können unsere Leser mit etwas Glück den besonderen Abend kostenlos erleben.

„Den Geist Mozarts erleben – dort, wo der unsterbliche Jahrtausendkomponist selbst wirkte!“ Das möchte Veranstalter Bavaria Klassik bieten und lädt zu Konzerten an denjenigen Orten, wo in München und Umgebung Geschichte geschrieben wurde. Dazu gehört auch die von 1826 bis 1837 erbaute Allerheiligen-Hofkirche. Sie wurde im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerrstört und ist erst seit 2003 wieder für die Öffentlichkeit zugänglich.

Am 7. Oktober spielen dort ab 19.30 Uhr die „Residenz-Solisten PLUS“. Auf folgendes Programm dürfen sich die Besucher freuen: Antonio Vivaldi – „Der Herbst“ aus „Die vier Jahreszeiten“, Wolfgang Amadeus Mozart – Konzert für Oboe C-Dur, Giuseppe Verdi – Ouvertüre aus „Nabucco“, Joseph Haydn – Symphonie „La chasse“, Georges Bizet – Carmen-Suite sowie Johannes Brahms – Ungarischer Tanz Nr. 6.

Die opulente Bildprojektion auf der Großleinwand nimmt die Besucher mit auf eine kurze kulturhistorische Zeitreise. Im Zentrum steht immer die Musik. So erleben die Besucher die mitreißenden Meisterwerke der Klassik in einem unvergesslich festlichen Rahmen, der den Geist der Zeiten atmet.

Die Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist bis Sonntag, 25. September, möglich. Das Stichwort lautet „Hofkirche“. Die Gewinner werden benachrichtigt. Jetzt teilnehmen.

Im Vorverkauf sind Karten (62 und 68 Euro) unter www.bavaria-klassik.de sowie bei allen München-Ticket-Verkaufsstellen erhältlich.