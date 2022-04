Das Gelbe Blatt verlost Karten für ein Festkonzert im Cuvilliés-Theater

Residenz-Solisten geben im Cuvilliés-Theater in München ein Festkonzert. © Bavaria Klassik

Landkreis – Meisterwerke der Klassik sind am Sonntag, 17. April, im Cuvilliés-Theater in München zu hören. Das Gelbe Blatt verlost Eintrittskarten für das Festkonzert zu Ostern.

Rossini, Vivaldi, Beet­hoven und Strauß: Werke dieser großen Komponisten sind am Sonntag, 17. April, um 20 Uhr, im Cuvilliés-Theater in München zu hören. Es spielen die Residenzsolisten – und Leser des Gelben Blatts haben die Chance, sich Tickets ins bildliche Osternest legen zu lassen. Wir verlosen 3x2 Eintrittskarten.



„Den Geist Mozarts erleben – dort, wo der unsterbliche Jahrtausendkomponist selbst wirkte“ – diese Gelegenheit bietet Veranstalter Bavaria Klassik mit seinen Konzertabenden an den Originalschauplätzen, wo die bayerischen Herrscher Musiklegenden empfingen. Dort lassen Spitzenmusiker von heute die zeitlosen Meisterwerke von damals erklingen, zum Beispiel in der Münchner Residenz. Im Cuvilliés-Theater, einem der schönsten und bedeutendsten Rokokotheater Europas, in dem Mozarts Idomeneo zur Uraufführung kam und zur Erhebung Bayerns zum Königreich 1806 Napoleon als Gast eine Aufführung von Don Giovanni beiwohnte, spielen am Ostersonntag die Residenzsolisten.

Das Programm für 17. April: Gioachino Rossinis Ouvertüre aus „Die diebische Elster“, Ludwig van Beethovens Symphonie Nr. 6 „Pastorale“, Antonio Vivaldis Flötenkonzert „Distelfink“, Gioachino Rossinis Streicherserenade und der „Frühlingsstimmen-Walzer“ von Johann Strauß.



Unsere Leser haben nun die Chance, mit etwas Glück diese Meisterwerke der Klassik im Cuvilliés-Theater kostenlos zu erleben. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, füllt einfach das folgende Formular mit dem Stichwort „Cuvilliés“ aus. Die Gewinner werden benachrichtigt. Viel Glück!

Im Vorverkauf gibt es Karten (98 und 89 Euro) unter der Telefonnummer 089/28975597 sowie auf www.bavaria-klassik.de.