Karten für Klassikkonzert im Cuvilliés-Theater zu gewinnen

Residenz-Solisten geben im Cuvilliés-Theater in München ein Festkonzert. © Bavaria Klassik

Landkreis – Meisterwerke der Klassik sind am Donnerstag, 31. März, im Cuvilliés-Theater in München zu hören. Das Gelbe Blatt verlost Eintrittskarten für das Festkonzert.

Residenz-Solisten und Mitglieder der Münchner Philharmoniker geben am 31. März in dem bedeutenden Rokokotheater ein Festkonzert. Das Gelbe Blatt verlost unter seinen Lesern in den Landkreisen Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen je 3x2 Eintrittskarten.

„Den Geist Mozarts erleben – dort, wo der unsterbliche Jahrtausendkomponist selbst wirkte.“ Diese Gelegenheit bietet Veranstalter Bavaria Klassik mit seinen Konzertabenden zum Beispiel in der Residenz. Es spielen die Münchner Residenz-Solisten mit Mitgliedern der Münchner Philharmoniker. Am Donnerstag, 31. März, sind Janine Schöllhorn (Flöte) und Emile Jaulmes (Harfe) dabei.

Auf dem Programm stehen Giuseppe Verdis Ouverture aus „Die Macht des Schicksals“, Antonio Vivaldi: Flötenkonzert „La notte“ sowie Harfenkonzert, Wolfgang Amadeus Mozart: Konzert für Flöte und Harfe, Bedrich Smetana: „Die Moldau“ sowie der Walzer „An der schönen blauen Donau“ von Johann Strauß.



Diese Stücke sind an dem Abend in besonderer Atmosphäre zu genießen. Das Cuvilliés-Theater in der Residenz gehört zu den schönsten und bedeutendsten Rokokotheatern Europas. Hier kam Mozarts Idomeneo zur Uraufführung, und zur Erhebung Bayerns zum Königreich 1806 wohnte Napoleon als Gast einer Aufführung von Don Giovanni bei.

Und nun haben unsere Leser die Chance, mit etwas Glück das Festkonzert im Cuvilliés-Theater kostenlos genießen zu dürfen. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, füllt bis spätestens Sonntag, 27. März, mit dem Stichwort „Residenz“ das folgende Formular aus. Die Gewinner werden benachrichtigt, viel Glück!

Im Vorverkauf gibt‘s Karten (98 und 89 Euro) unter der Telefonnummer 089/28975597 sowie unter www.bavaria-klassik.de. Auf Wunsch kann ein Drei-Gänge-Menü im Franziskaner an der Oper dazu gebucht werden. gb