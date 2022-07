Das Gelbe Blatt verlost Karten für Klassikkonzert in Schloss Schleißheim

In Schloss Schleißheim ist am 29. Juli ein Klassikkonzert zu hören. Das Gelbe Blatt verlost Karten.

Werke von Mozart, Vivaldi und Dvorak

Landkreis – Ein Festkonzert mit Werken von unter anderem Mozart und Vivaldi ist am Freitag, 29. Juli, in Schloss Schleißheim zu hören. Das Gelbe Blatt verlost 6x2 Eintrittskarten.

Veranstalter Bavaria Klassik bietet Konzerterlebnisse an Orten, „wo in München und Umgebung Geschichte geschrieben wurde. An den Originalschauplätzen, wo die bayerischen Herrscher Musiklegenden empfingen, lassen Spitzenmusiker von heute die zeitlosen Meisterwerke von damals erklingen“.

Dazu gehört auch das Neue Schloss Schleißheim mit seinem barocken Hofgarten, das Kurfürst Max Emanuel – in der Hoffnung, die Kaiserwürde zu erlangen – nach dem Vorbild von Versailles ab 1701 errichten ließ. Die prunkvolle Innenausstattung schufen bedeutende Künstler wie Johann Baptist Zimmermann, Cosmas Damian Asam und Jacopo Amigoni. In den Galerieräumen präsentieren die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen Meisterwerke der europäischen Barockmalerei. Der unter anderem nach Plänen von Dominique Girard angelegte Hofgarten ist in seiner barocken Gestaltung weitgehend erhalten.

Am Freitag, 29. Juli, spielt dort ab 19.30 Uhr Michael Kofler (Soloflöte, Münchner Philharmoniker) mit den Residenz-Solisten folgendes Programm: Wolfgang Amadeus Mozarts Ouvertüre aus „Die Zauberflöte“, Antonio Vivaldis Flötenkonzert „Distelfink“, Wolfgang Amadeus Mozarts Flötenkonzert D-Dur, Felix Mendelssohn Bartholdys Suite „Ein Sommernachtstraum“ sowie Antonín Dvoraks Suite „Aus der neuen Welt“.

Mit etwas Glück können unsere Leser dieses besondere Konzert kostenlos erleben: Das Gelbe Blatt verlost 6x2 Eintritttskarten. Die Teilnahme am Gewinnspiel, das Stichwort lautet „Festkonzert“, ist bis 24. Juli möglich. Die Gewinner werden benachrichtigt.

Im Vorverkauf sind Karten (62 bis 68 Euro) unter der Telefonnummer 089/28975597 sowie auf www.bavaria-klassik.de erhältlich.