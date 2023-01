Kiesabbau in Irschenberg: Gemeinde plant Termin mit Landratsamt

Von: Sabrina Winklmaier

Ob sich der Kiesabbau in der Gemeinde Irschenberg überhaupt wirtschaftlich rentiert, muss das Landratsamt Miesbach in einem Scoping-Termin klären. © Bayernatlas

Irschenberg – Die Gemeinde Irschenberg hat das Landshuter Planungsbüro EGL beauftragt, mögliche Stellen für den geplanten Kiesabbau zu finden. Diese sind rar.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Planer Eckhard Emmel vom Landshuter Planungsbüro EGL dem Gemeinderat und den interessierten Bürgern in der Einfachturnhalle in Irschenberg die Untersuchungsergebnisse für den geplanten Kiesabbau vor. Ebenfalls anwesend war Michael Beisse von der Münchner Anwaltskanzlei Döring Spieß.



Anlass für die Untersuchung war der geplante Kiesabbau der Firma Hafner Beton aus Bruckmühl im Ortsteil Oberhasling. Das Vorhaben hatte im Februar vergangenen Jahres hohe Wellen in der Gemeinde geschlagen.



Emmel stellte zwei Varianten vor, einmal mit weichen und einmal mit harten Kriterien. Bei erster Variante blieben 18 geeignete Flächen zum Kiesabbau übrig mit einer Gesamtfläche von 25,06 Hektar. Bei dieser Variante wurde um Mischgebiete eine Pufferzone von 150 Meter gelegt. „Wie groß die Pufferzonen werden, kann die Gemeinde selbst bestimmen“, erklärte Emmel. Er habe die 150 Meter als Richtwert genommen.



Bei Variante zwei – ohne derartigen Pufferzonen – blieben 21 infrage kommende Flächen übrig, mit 54,54 Hektar. Beide Varianten wurden mit einer geologischen Karte kombiniert, die alle Kiesvorkommen zeigt. Die Rohstofffläche liegt bei der Variante mit Pufferzonen bei 1,67, ohne Pufferzonen trotzdem nur bei 1,81 Prozent, obwohl sich die Fläche verdoppelt hat.



Ob sich die Flächen wirtschaftlich überhaupt rentieren, entscheidet das Landratsamt Miesbach. „Am besten ist es, als nächsten Schritt einen Scoping-Termin zu vereinbaren“, riet Emmel deshalb. Diesen Schritt halten auch Bürgermeister Klaus Meixner und Jurist Beisse für sinnvoll.



Um eine möglichst zusammenhängende Fläche für den Kiesabbau zu erhalten, sollte der Gemeinderat über eine Abstufung der Pufferzonen bei Gehöften und Weilern vornehmen. Innerhalb von Kerngebieten in der Gemeinde sei der Abstand von 150 Meter bei Kiesabbau auf jeden Fall ausreichend, meint Emmel. Ansonsten sehe er keine größeren Probleme für die nächsten Schritte. Einen Beschluss hat der Gemeinderat nicht gefasst. sw