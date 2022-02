Gemeinderat Irschenberg lehnt Kiesabbau in Oberhasling ab

Von: Martina Fischer

Der beantragte Kiesabbau in Oberhasling sorgte für viele Besucher in der jüngsten Irschenberger Gemeinderatssitzung. © Fischer

Irschenberg – Der Gemeinderat Irschenberg lehnt den geplanten Kiesabbau in Oberhasling ab. Zuständig ist aber das Landratsamt in Miesbach.

Pläne der Hafner Beton GmbH & Co. KG aus Bruckmühl schlagen in Irschenberg hohe Wellen. Es geht um den Abbau von Kies im Ortsteil Oberhasling. Um dies zu verhindern, hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die schnell großen Zulauf fand. Die Mitglieder brachten eine ganze Reihe Sorgen und Forderungen vor. Eine Informationsveranstaltung wurde anberaumt. Die war gut besucht, ebenso wie die jüngste Sitzung des Gemeinderats.

Selbiger stellte sich bei seinem Votum hinter die Bürger. Dies hat jedoch lediglich symbolische Bedeutung, denn die Entscheidung obliegt dem Landratsamt. Eine weitere Option wäre, Konzentrationsflächen für Kiesabbau auszuweisen. Dies ist aber rechtlich problematisch, wie sich in der Sitzung zeigte.



10 Jahre Abbauzeit beantragt

440.000 Kubikmeter Kies sollen auf einer Fläche von rund sechs Hektar mit 11,45 Metern durchschnittlicher Tiefe abgebaut, vier Abschnitte von Nord nach Süd bearbeitet werden. Zehn Jahre Abbauzeit werden aktuell beantragt. Beim Vorhaben geht der Betreiber von je 48 Fahrten an 180 Tagen im Jahr aus.

Hinzu kommen Fahrten, um die abgebauten Abschnitte zu verfüllen, was parallel zur Ausbeutung stattfinden soll. Im nördlichen Bereich der Grube sollen eine extensiv bewirtschaftete Wiese und ein Amphibiengewässer als Ausgleichsfläche entstehen. Erdwälle als Absturzsicherung und Sichtschutz sind geplant.

Areal westlich von Oberhasling

Das Areal liegt westlich von Oberhasling. Sicherheitsabstände von 20 Metern zu Straße und Wohnbebauung werden eingehalten. Die Planung liege im Außenbereich und erscheine zulässig, erklärte Geschäftsleiterin Irmgard Dinges.



Gegen den Kiesabbau in Oberhasling wendet sich die Bürgerinitiative (BI) Irschenberg. Sie moniert einen geringen Abstand zur Wohnbebauung, Nachteile für die Gemeinde und Belastungen für die Bürger, etwa Kosten für die Straßensanierung, Probleme bei Verkehrs- und Schulweg­sicherheit, Belastungen für die Natur, Wertverlust von Immobilien, Schmutz und Lärm. Betroffen wären nicht nur Oberhasling, sondern aufgrund der Kieslasterfuhren von dort zu Hafner Beton nach Bruckmühl auch die Ortsteile Auerschmied, Irschenberg und Aufham, zeigt die BI auf.

Abbau soll kontrolliert werden

Die Sorgen der Bürger möchte man seitens der Gemeinde ernst nehmen und formulierte verschiedene Anregungen sowie Forderungen: Per Lärmgutachten soll geprüft werden, ob ein größerer Abstand zur Wohnbebauung nötig ist, ausreichend versickerungsfähiges Material zum Verfüllen, eine Reifenwaschanlage soll realisiert sowie Schulwege gesichert werden eventuell durch Tempolimits auf Kreisstraßen und eine Ampelquerung in Irschenberg.

Für gemeindliche Straßen wird die Kommune eigene Maßnahmen in Betracht ziehen. Durch wechselnde Abfuhrrouten soll kein Ortsteil einseitig stark belastet werden. Dass die Betriebszeiten strikt eingehalten werden und das Gelände adäquat abgesichert wird, wurde angemahnt.

Gemeinderat gegen Kiesabbau

Beim Votum sprachen sich die Gemeinderäte mit 13:1 Stimmen gegen den Kiesabbau aus. Eine symbolische Entscheidung, wie Dinges erklärte: „Die Gemeinde hat keine Versagensgründe.“ Das Landratsamt ist zuständig.



Des Weiteren ging die Geschäftsleiterin auf Forderungen der BI ein. Diese erinnert auf ihrer Internetseite daran, dass auf der Tagesordnung der Irschenberger Ratssitzung im Juli eine Änderung des Flächennutzungsplans anberaumt war, um Konzentrationsflächen für Kiesabbau auszuweisen. Die Gemeinde solle Areale deklarieren, eigene Gutachten erstellen und einen Mindestabstand von 300 Metern zu Wohngebäuden festlegen, fordert die Bürgerinitiative.



Städtebauliche Begründung nötig

Den 300-Meter-Abstand gebe es in anderen Bundesländern, nicht jedoch in Bayern, erklärte Dinges. Die Möglichkeit von Konzentrationsflächen habe man zudem geprüft. Dies sei jedoch kritisch. Hier würde der Kiesabbau eher gefördert. „Wenn ich Flächen ausweise, kann ich keine Verhinderungsplanung machen“, erläuterte Dinges.

Dem Abbau würde somit sogar noch Vorschub geleistet. Es käme einer Einladung gleich – und selbst wenn in anderen Ortsteilen Konzentrationsflächen ausgewiesen würden, bedeute das nicht, dass in Oberhasling nicht abgebaut werden dürfe. Dies könne nur dann geschehen, wenn die Kommune eine städtebauliche Begründung finde, die dagegen spräche.

Fall in Bruckmühl als Beispiel

Dabei ging die Geschäftsleiterin auf einen am Informationsabend aufgezeigten Fall in Bruckmühl ein. Dort konnte ein Abbaugebiet abgelehnt werden, weil die Kommune auf dem Areal ein Erholungsgebiet plant. Ein anders gelagerter Fall. So keine derartigen Umstände vorliegen, greife das Eigentumsrecht des Grundstücksbesitzers, um sein Areal zu nutzen.

Nun ist das Landratsamt in Miesbach am Zug. Dieses werde die Abbauablehnung wohl binnen vier bis sechs Wochen als unzulässig an die Gemeinde zurückverweisen, erklärte Dinges. Bis dahin wird man sich in Irschenberg – angeregt von Florian Kirchberger (Aktive Bürger) – nochmals mit den rechtlichen Möglichkeiten beschäftigen, um Konzentrationsflächen auszuweisen. Die Gemeinderäte sprachen sich einstimmig dafür aus. maf