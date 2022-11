Kinderdorf Irschenberg: Große Wallfahrt unter besonderem Motto

Von: Sandra Hefft

Bei der großen Wallfahrt des Kinderdorfs in Irschenberg hatten die Teilnehmer viele Gelegenheiten, einander zu begegnen. © bfl-relations

Irschenberg – Alle fünf Jahre findet in Irschenberg eine große Wallfahrt für Kinder und Jugendliche statt. Heuer stand an Kirchweih die Begegnung im Mittelpunkt.

Mit einem fröhlichen „Wenn du kommst, wird es hell“, begrüßten sich die über 400 Teilnehmer auf der fünften großen Kinderwallfahrt rund um Irschenberg. Die afrikanische Grußformel, die verwendet wird, wenn sich Menschen nach langer Zeit begegnen, war das Motto dieses Festes des Glaubens.

„Für Christen sind Begegnung und Licht ganz zentrale Themen. Daher erschien den Organisatoren um Diakon Andreas Maier der alte afrikanische Gruß passend, der statt eines ,Hallo‘ oder dergleichen bei einem Wiedersehen nach einer längeren Pause verwendet wird“, erklärt das Kinderdorf. „Gerade während der Corona-Pandemie fehlte es vor allem an echten Begegnungen zwischen Menschen. Mit der Wallfahrt sollte diese Verbindung wieder hergestellt und den Kindern und Jugendlichen aufgezeigt werden, welcher Wert und wie viel Freude in der gemeinsam verbrachten Zeit stecken.“



Begegnungen und Freundschaftsbänder

Am frühen Morgen machten sich bei schönstem Herbstwetter rund 20 Gruppen mit jungen Wallfahrern aus der Caritas Kindertagesstätte, der Grundschule, des Förderzentrums und des Kinderdorfs mit ihren Begleitpersonen und Mitarbeitenden vom Pfarrsaal aus auf unterschiedlichen Wegen auf durch die Irschenberger Hügellandschaft. Damit es zu möglichst vielen Begegnungen zwischen den Wallfahrern kommt, bei denen man sich mit einem Lächeln „Wenn du kommst, wird es hell“ begrüßen konnte, wanderten die Kinder und Jugendlichen drei unterschiedlich lange und entgegengesetzte Runden. Bei jedem Treffen zwischen den Gruppen überreichten sich die Teilnehmer Wollfäden, die sie sich als Freundschaftsbänder gegenseitig ans Handgelenk banden.



Entlang des Weges kamen die Mädchen und Buben mit ihren erwachsenen Begleitpersonen an Kulturdenkmälern vorbei, die Zeugnis von der Gläubigkeit der Vorfahren ablegen, wie der Wallfahrtskirche in Wilparting, der Kapelle in Alp und der Franziskus­kapelle in Wendling. Dort und an weiteren Stationen wurde gebetet, gesungen, vorgelesen oder gespielt. Zum gemeinsamen Abschluss trafen die Gruppen zu einer Andacht auf dem Maibaumplatz im Kinderdorf ein, der passend mit Kerzen und Laternen geschmückt war.



So machten an diesem Tag die Teilnehmer der Kinderwallfahrt durch viele Begegnungen ihren Ort Irschenberg etwas heller. Auch nach dem gemeinsamen Mittagessen gab es beim Kirchweihfest Gelegenheit, den Satz „Wenn du kommst, wird es hell“ zusätzlich mit Leben zu füllen. she