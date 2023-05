Hodbod als Kapitän

Kinderdorf Irschenberg: Herzliche Verabschiedung von Wolfgang Hodbod

Bewegend nahm das Jugendparlament des Caritas-Kinderdorfes von seinem Heimleiter Wolfgang Hodbod Abschied. © Helmut Hacker

Irschenberg – Mit Standing Ovations wurde kürzlich Wolfgang Hodbod nach 32 Jahren als Leiter des Caritas-Kinderdorf Irschenberg in den Ruhestand verabschiedet.

Vielen hundert jungen Menschen vom Kleinkind- bis zum Jungerwachsenenalter, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens standen, hat inzwischen das 1972 gegründete Caritas-Kinderdorf Irschenberg eine Heimat gegeben. Für zwei Drittel dieser Zeit zeichnet Wolfgang Hodbod für diesen, wie Landtagspräsidentin Ilse Aigner es ausdrückte, „ganz besonderen Kraftort“ verantwortlich.

Aigner, die auch Vorsitzende des Fördervereins des Kinderdorfes ist, lobte Hodbod als stets warmherzigen, in der Not absolut zuverlässigen, aber in der Sache wenn es um „seine Kinder“ ging, auch streitbaren Charakter: „Wenn auf jemand das Motto der Caritas, Not sehen und handeln zutrifft, dann lieber Wolfgang, bist es Du.“

Gabriele Stark-Angermeier, Vorständin des Caritasverbandes der Erzdiözese München und Freising, erinnerte an die Anfänge des Kinderdorfes unter Leitung der Schwestern vom Orden der Heiligen Familie: „Sie haben diese Tradition in großartiger Weise fortgeführt und von einem statischen Verbund über die Landkreisgrenzen hinweg weiterentwickelt.“ Das attestierte Hodbod auch Schwester Henriette vom Orden der Heiligen Familie: „Mit Ihrem Wagemut und Ideen ist das Kinderdorf etwas Wunderbares geworden.“ Dazu gehört, wie Stark-Angermeier sagte, auch die Rabenmoosalm in Ruhpolding, die dank Hod­bods Engagement als Waldpädagogischer Erlebnisraum ausgebaut werden konnte. Außerdem, sagte Stark-Angermeier, war der scheidende Kinderdorf-Leiter ein gefragter Experte in Rosenheim und der Landeshauptstadt.

Landrat Olaf von Löwis schloss sich den Dankes- und Lobensworten für diesen „Exportschlager“ und „Mister Kinderdorf“ uneingeschränkt an: „Herausforderungen waren für Dich immer auch Chancen, denen Du Dich authentisch und herzlich gestellt hast. Damit hast Du ein großartiges Lebenswerk geschaffen, auf das Du stolz sein kannst und für das wir Dir alle dankbar sein dürfen.“ Irschenbergs Bürgermeister Klaus Meixner verglich das Kinderdorf symbolisch mit einem großen Segelschiff: „Dir gelang es stets, die Segel richtig zu setzen und das Ziel nie aus den Augen zu verlieren. Dabei warst Du immer ein großartiger Teamplayer, der auch bei kleinen und großen Notlagen an unserer Seite stand.“



Das Caritas-Kinderdorf mit rund 300 Kindern und 120 Beschäftigten ist ein wertvoller und hochgeschätzter Arbeitgeber in der Gemeinde, der wie mehrfach herausgehoben wurde, unter Hodbods Leitung 2020 sogar zum besten Arbeitgeber Deutschlands gekürt wurde.



Hodbod als Kapitän

Mit lustigen Anekdoten und Geschenken überraschten Hodbods Kollegen ihn selbst und die rund 60 Gäste im Prälat-Müller-Saal. Das Beste hoben sie sich aber bis zum Schluss auf, ein Herz, das für die grundsolide Ehrlichkeit und die treue Pflichterfüllung stand und Hodbods oftmals getragene Kapitänsmütze. Denn, wie Moderatorin Annette Ehnes sagte: „Auf jedem Schiff, das schwimmt und segelt, braucht es einen, der die Mannschaft regelt.“



In einer tief bewegenden Szene wurde Hodbod auch im Namen „seiner“ Kinder vom Jugendparlament des Kinderdorfes verabschiedet. Zur Erinnerung gab es einen Baum geschenkt, der jetzt im Kinderdorf gepflanzt wird.



Ehe Diakon Andreas Maier zum Abschluss der Feierstunde den Segen sprach meinte er: „Wenn einen Menschen viele hundert Kinder und inzwischen Erwachsene kennen, seinen Namen mit Respekt, tiefer Freundschaft und Dankbarkeit aussprechen, muss das schon ein ganz besonderer, von Gott berufener und geleiteter Mensch sein.“ Helmut Hacker