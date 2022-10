Kläranlage in Bayrischzell: Projekt verursacht Kosten von rund 4,4 Millionen Euro

Die Gemeinde Bayrischzell steigt in die Planungen für die Sanierung der Kläranlage ein. © Weber

Bayrischzell – Die Kläranlage der Gemeinde Bayrischzell soll saniert und teilweise neu gebaut werden. Das Projekt kostet rund 4,4 Millionen Euro.

Dass die Kläranlage in Bayrischzell umfassend saniert werden muss, war bereits 2020 klar, als das Ingenieurbüro Dippold und Gerold in einer Machbarkeitsstudie drei verschiedene Möglichkeiten der Sanierung im Gemeinderat vorstellte. In der jüngsten Sitzung machte der Bayrischzeller Gemeinderat einen ersten Schritt und steigt nun in Planungen ein.



„Es muss über kurz oder lang eine Lösung geben, die Kläranlage umfassend zu sanieren“, sagte Bürgermeister Georg Kittenrainer eindringlich. Es handle sich um das größte Infrastrukturprojekt in Bayrischzell.

Die Sanierung der Kläranlage treffe die Bürger hart, da die Kosten direkt auf die Hauseigentümer umzulegen sind. „Der Gedanke war, die Kläranlage der Gemeinde Bayrischzell aufzulösen“, sagte er. Aber nach einer Prüfung wurde festgestellt, dass ein Anschluss an das Abwassersystem Schlierachtal-Miesbach oder Thiersee nicht möglich sei. Ein Anschluss an Fischbachau wäre technisch möglich, würde aber mit rund 8 Millionen Euro etwa 3 Millionen über der teuersten Sanierungsvariante liegen. „Es wurde auch nur ein Gespräch damals noch mit Bürgermeister Josef Lechner geführt“, betonte Kittenrainer. Verhandlungen über Anschlusspreise mit Fischbachau habe es noch keine gegeben.



Günstigere Lösung hat Nachteile

Jetzt muss der Gemeinderat eine Entscheidung treffen, um tiefer in die Planungen einzusteigen. Bei der günstigsten Variante 1 (etwa 3,5 Millionen Euro) würden die alten Bauwerke erhalten und müssten saniert werden. Größte Nachteile sind hier die hohen Betriebskosten, fehlende Erweiterungsmöglichkeiten und betriebliche Einschränkungen. „Das wäre bisserl besser als geflickt“, betonte Isidor Scharmann (FWG).



Bei Variante 2 (etwa 4,4 Millionen Euro) würden mit dem Neubau einer Belebungsanlage Reserven für zukünftige Erweiterungen geschaffen. Aber auch hier würde ein Teil der alten Anlagen nur saniert und einige Betriebsprobleme blieben bestehen. Variante 3 (etwa 5 Millionen Euro) käme fast einem Neubau gleich. Die Verwaltung erwartet durch die Baupreisentwicklung in jüngster Zeit eine zusätzliche Preissteigerung. Seriös kann also Bürgermeister Kittenrainer derzeit die Frage der voraussichtlichen Belastung der Bürger nicht beantworten. „Aber ich rechne für ein Einfamilienhaus mit einer fünfstelligen Summe. Alles andere ist Augenwischerei“, vermutet er.



Der Gemeinderat einigte sich bei einer Gegenstimme, auf Grundlage der Variante 2 in die Planung zu starten und eventuell zu einem späteren Zeitpunkt die Planungen nochmal anzupassen und zu erweitern. jw