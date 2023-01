Dank Spende: Unfallchirurgen können mit Modellen Eingriffe besser vorbereiten

Von: Sabrina Winklmaier

Über die neue 3D-Druckstation für die Unfallchirurgie am Krankenahus Agatharied freuen sich (v.l.) die Oberärzte Helmut Ersch und Peter Sangha, Erwin Stolpe und Christian Lackner (Vorstandsvorsitzende Enneker Stiftung) sowie Chefarzt Ulrich H. Brunner. © Krankenhaus Agatharied

Agatharied – Im Krankenhaus Agatharied kommt jetzt, dank einer Spende, ein 3D-Drucker in der Unfallchirurgie zum Einsatz. „Die operative Frakturversorgung kann hierdurch optimiert werden“, teilt das Krankenhaus mit. Weiter heißt es, das Risiko für Komplikationen während der Operation werde reduziert und die Dauer der Operation verkürzt.

10.000 Euro hat die Claus-Enneker-Stiftung an den Freundeskreis Krankenhaus Agatharied gespendet und damit den Aufbau einer 3D-Druckstation im Bereich der Unfallchirurgie unterstützt. Die Modelle, die nun an der Station entstehen, helfen Verletzungen vor einer Operation detailgenau darzustellen. „Dadurch kann der Operateur eine plastische Vorstellung von der Fraktur erlangen“, teilt das Krankenhaus mit. Somit sei eine bessere Planung der OP möglich und Implantate können individueller an Patienten angepasst werden.

Die Unfallchirurgie wurde laut der Mitteilung in den vergangenen Jahren stetig ausgebaut „und verfügt heute sowohl über das Know-How als auch die Ausstattung, um das gesamte Spektrum der Traumatologie vor Ort zu versorgen“. Als zertifiziertes regionales Traumazentrum mit Rettungswache, Hubschrauberlandeplatz und Schockraum direkt vor Ort, ist das Krankenhaus Agatharied erste Anlaufstelle für Notfallpatienten im Landkreis Miesbach. Die Anzahl der Mehrfachverletzten sei durch das lokale Freizeitangebot und Freizeitverhalten im Sommer wie Winter steigend. „Dazu gehören auch Patienten mit Becken- und komplexen Extremitäten-Verletzungen“, teilt die Klinik mit.



„Die 3D-Druckstation hilft dabei, Operationen zu verkürzen, weil bereits im Vorfeld komplexe Brüche begutachtet werden können und damit die Planung des Eingriffs sehr exakt vorgenommen werden kann“, erklärt Ulrich Brunner, Chefarzt der Unfall-, Schulter- und Ellenbogenchirurgie die Vorteile für die Patienten. Je kürzer eine Operation dauert, desto weniger belastend ist sie für den Körper. Die 3D-Druckstation konnte dank der 10.000-Euro-Spende der Claus-Enneker-Stiftung angeschafft werden. Deren Vorstandvorsitzende Christian K. Lackner und Erwin Stolpe, beide Unfallchirurgen, schauten sich die 3D-Druckstation in Agatharied vor Kurzem an und waren begeistert. Krankenhaus-Vorstand Benjamin Bartholdt ist dankbar für die langjährige Unterstützung durch die Spender: „Dass uns die Enneker-Stiftung immer wieder ermöglicht, State-of-the-Art Medizin zu betreiben, stimmt mich glücklich. Dank Förderern wie ihnen gelingt es uns, in der individuellen Versorgung unserer Patientinnen und Patienten immer noch etwas besser zu werden.“ ft