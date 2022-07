Besonderes Team hilft bei Behandlung von Schlaganfällen in Agatharied

Die Mediziner Stefan Lorenzl und Christiane Landgrebe prüfen im Krankenhaus Agatharied anhand von CT-Bildern des Gehirns eines Patienten, ob das FIT-Team alarmiert werden muss. © KKH

Hausham – Am weltweit einzigartigen Pilotprojekt „Flying Intervention Team“ (FIT) nimmt das Krankenhaus Agatharied teil. Neurologin Christiane Landgrebe erklärt die Details.

Ein Zeitgewinn von 90 Minuten bei der Behandlung von Schlaganfallpatienten in Südostbayern – dieses Ergebnis des weltweit einzigartigen Pilotprojekts „Flying Intervention Team“ (FIT) der München-Klinik Harlaching unter Leitung von Gordian Hubert wurde jüngst im renommierten „Journal of the American Medical Association“ veröffentlicht. Das Krankenhaus Agatharied ist eine der Partnerkliniken im Münchner Umland, die an der Studie teilnahmen und deren Patienten von den Helfern aus der Luft profitieren. Christiane Landgrebe ist Oberärztin für Neurologie im Krankenhaus Agatharied und in der Schlaganfalleinheit der Klinik – der sogenannten Stroke-Unit – für Patienten mit Schlaganfall zuständig und erklärt, was es mit FIT auf sich hat.



Frau Dr. Landgrebe, worum geht es bei dem FIT-Projekt genau?

Wir verfügen hier im Krankenhaus Agatharied über die notwendigen Voraussetzungen zur Behandlung vieler Schlaganfallarten. Mit unserer Akut- und Notfallmedizin, einer zertifizierten Stroke-Unit, einer Radiologie und einer neurologischen Abteilung mit Schlaganfallspezialisten sind wir für viele Szenarien bestens gerüstet. Doch bei besonders großen Gerinnseln im Gehirn reicht eine medikamentöse Behandlung nicht aus. Dann muss das Gerinnsel entfernt werden. In diesen Fällen braucht es einen interventionellen Radiologen. Doch deutschlandweit gibt es nur sehr wenige Ärzte mit den benötigten Qualifikationen. Bisher mussten diese Patienten deshalb in ein Interventionszentrum wie die München-Klinik Harlaching verlegt werden, was einen Menschen in gesundheitlichem Ausnahmezustand zusätzlich belastet. Hier kommt FIT zum Tragen.

Was macht das FIT-Projekt so besonders?

Das Besondere am FIT-Projekt ist, dass die Spezialisten, die es eben nur in sehr großen Kliniken gibt, für die zeitkritischen Eingriffe per Helikopter kurzfristig in Krankenhäusern im ländlichen Raum eingesetzt werden können. Das Projekt zeigt, dass es nicht nur einfacher ist, die Behandler durch die Luft fliegen zu lassen, als den Patienten zu transportieren, und vor allem, dass die fliegenden Ärzte die Patienten fast immer deutlich schneller behandeln können. Im Schnitt lag der Zeitgewinn bei 90 Minuten. Bedenkt man, dass bei einem Schlaganfall durch das verstopfte Hirngefäß jede Minute etwa 1,9 Millionen Nervenzellen im Gehirn absterben, zählt für den Patienten jede Sekunde.

Können Sie uns die Vorteile für Patienten an einem Beispiel schildern?

Ein Patient, der mir besonders im Kopf geblieben ist, ist Erwin Müller*. Er war mit 55 Jahren ein vergleichsweise junger Patient, der mitten im Leben stand. Eines Morgens wachte er auf und bemerkte eine Sehstörung. Zunächst hat er sich nach späterer Erzählung nichts dabei gedacht. Doch bereits nach wenigen weiteren Minuten hatte er eine komplette Aphasie und eine Halbseitenlähmung entwickelt. Alles ganz typische Schlaganfallsymptome. Er war alleine zu Hause. Seine Frau war bereits auf der Arbeit. Glücklicherweise hatte Herr Müller an diesem Morgen eine Verabredung und fand ihn jemand in seiner Lage vor, der sogleich den Rettungsdienst alarmierte. Bereits 45 Minuten später wurde er in unserer Notaufnahme aufgenommen.

Was passiert dann mit Patienten?

In einem solchen Fall machen wir direkt im CT eine Bildgebung des Kopfes. Bei Herrn Müller wurde dabei ein großer Gefäßverschluss im Gehirn festgestellt, der nicht alleine durch die Gabe von Medikamenten behoben werden konnte, sondern entfernt werden musste. Nach kurzer Rücksprache mit seiner Ehefrau zur Abklärung von Vorerkrankungen und Risiken wurde die medikamentöse Behandlung eingeleitet. In der Zwischenzeit wurde über das Schlaganfallnetzwerk ein Spezialist mitsamt einem Assistenten aus Harlaching zur Durchführung des Eingriffs für die radiologische Intervention alarmiert. Weniger als eine halbe Stunde später landete bereits ihr Hubschrauber bei uns. Während der Flugzeit wurde der Patient hier vor Ort im sogenannten Schockraum des Notfallzentrums narkotisiert und beatmet, sodass mit Eintreffen der Spezialisten sofort mit dem Eingriff begonnen werden konnte. Seit Herrn Müllers erstem Symptombeginn waren erst zirka anderthalb Stunden vergangen, als die Ärzte das Gerinnsel mithilfe eines langen Katheters entfernen konnten, der durch die Leiste bis ins Gehirn gelangt.

Welche Fachabteilungen arbeiten in der Schlaganfallbehandlung zusammen?

Entscheidend für eine erfolgreiche Behandlung ist, dass alle Fachbereiche nahtlos zusammenarbeiten. Die fliegenden Ärzte sind dabei ein wichtiger Baustein. Doch sie sind sozusagen das Sahnehäubchen der Schlaganfallbehandlung. Mindestens ebenso wichtig sind die Ärzte und Pflegekräfte in Notaufnahme, Radiologie, Neurologie und Anästhesie, die den Patienten von der ersten Ankunft bis zur Entlassung lückenlos versorgen. Dazu kommt die Intensivstation. Dorthin werden die Patienten nach dem Eingriff für einige Stunden verlegt. Erst wenn ein Patient wieder selbstständig atmen kann, erfolgt die Verlegung in unsere Schlaganfall­einheit. Dort erfolgt die weitere Behandlung durch die neurologischen Ärzte, spezialisierte Pflegekräfte und Ergo- sowie Physiotherapeuten und Logopäden. Ziel ist, den Zustand des Patienten zu verbessern und gleichzeitig durch weitere Diagnostik die Schlaganfallursache abzuklären, um ein erneutes Schlaganfallrisiko zu reduzieren. Abhängig vom Zustand des Patienten wird anschließend eine Frührehabilitation oder eine weiterführende Reha verordnet. Manche Patienten wie auch Herr Müller erholen sich sehr gut und können nach etwa einer Woche unser Haus sogar auf eigenen Beinen wieder verlassen. Das freut mich besonders, weil es zeigt: Je schneller bei einem Schlaganfall reagiert wird, desto größer ist die Chance, einen schwerwiegenden Schaden am Gehirn zu vermeiden. Für die Patienten sind die fliegenden Ärzte echte Retter aus der Luft.

*Der Name des Patienten wurde von der Redaktion geändert.

gb