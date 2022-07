Krankenhaus Agatharied: Klinikleitung mit Carina Gilke wieder komplett

Carina Gilke gehört nun zur Leitung im Krankenhaus Agatharied. © KKH

Hausham – Carina Gilke gehört seit 1. Juli zur Klinikleitung im Krankenhaus Agatharied. Dessen Qualität aufrechtzuerhalten, sei für sie ein großer Ansporn.

Anfang Juli 2022 hat Carina Gilke ihren neuen Posten als Klinikleiterin des Krankenhauses Agatharied angetreten. „Sie wird die nicht-medizinischen Bereiche sowie die Beteiligungsgesellschaften führen und weiterentwickeln, sich aber auch in bereichsübergreifende Themen und Projekte sowie die strategische Neuausrichtung des Gesamthauses einbringen“, erklärt die Klinik.

Die 34-jährige gebürtige Münchnerin war zuletzt als Geschäftsführerin des Asklepios-Klinikums Bad Abbach (Landkreis Kelheim) tätig, einem Fachkrankenhaus für Orthopädie und Rheumatologie mit angeschlossenem Rehabilitationszentrum. Sie begann ihre berufliche Laufbahn 2012 bei der internationalen Strategie- und Manage­mentberatung Bain & Company in Zürich.

Kontakte aus Zeit in Vogtareuth

2018 wechselte Carina Gilke ins Krankenhausmanagement und übernahm als Managerin Geschäftsentwicklung den Aufbau einer neuen Klinik für die Schön-Klinik-Gruppe in London. Nach deren Eröffnung wurde sie im Herbst 2019 Managerin der Schön-Klinik Vogtareuth (Landkreis Rosenheim). Ende 2020 übernahm sie die kaufmännische Leitung der Klinik. Diese hatte sie bis zum Wechsel ans Asklepios-Klinikum Bad Abbach inne.

Carina Gilke studierte Betriebswirtschaftslehre sowie Volkswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen in der Schweiz und erwarb zudem einen Master in Economics an der London School of Economics in Großbritannien.

Das Krankenhaus Agatharied kennt sie bereits aus ihrer Zeit in Vogtareuth. „Mit seinem komplexen fachlichen Spektrum und der attraktiven Lage in wunderschöner Umgebung ist das Krankenhaus Agatharied ein ganz besonderes Haus“, sagt die 34-Jährige. „Es leistet zudem einen entscheidenden Beitrag für die Sicherung der medizinischen Versorgung in der Region. Dazu beizutragen, dass Agatharied diese Rolle auch weiterhin erfolgreich wahrnehmen kann, ist für mich ein großer Ansporn.“

Gutes Fundament im Krankenhaus Agatharied

Dass es aktuell ein hohes finanzielles Defizit gibt, schrecke sie nicht: „Man merkt sofort, dass die Klinik über ein gutes Fundament verfügt, auf dem wir im Rahmen der strategischen Neuausrichtung aufbauen können. Das zeigen die erstklassige Medizin und Behandlungsqualität, die über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt sind, sowie die überdurchschnittlich hohe Patientenzufriedenheit.“

Vorstand Benjamin Bartholdt freut sich über die Verstärkung: „Ich freue mich sehr, dass Frau Gilke seit Anfang Juli unser kompetentes Team in der Klinikleitung um unsere Ärztlichen Direktoren Dr. Herdtle und Prof. Rehm sowie unseren Pflegedirektor Herrn Steppat komplettiert. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit Unterstützung unserer tollen Belegschaft und diesem Führungsgespann die großen Herausforderungen, die vor uns liegen, gut meistern werden.“ gb