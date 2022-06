Für Covid- und Intensivbereiche: Krankenhaus Agatharied dankt Spendern

Zum Spendengremium des Krankenhauses Agatharied gehören (v.r.) Pflegedirektor Sven Steppat, Koordinatorin Katharina Hornauer und Birgit Kleber vom Personalrat. © KKH

Hausham – Um zahllose Geld- und Sachspenden im Zuge der Corona-Pandemie zu koordinieren, hat das Krankenhaus Agatharied ein Spendengremium gegründet.

Das Krankenhaus Agatharied erfuhr während der vergangenen zwei Corona-Jahre riesige Spendenbereitschaft aus der Bevölkerung. Während der für Covid- und Intensivbereiche in besonderem Maße belastenden Delta-Welle sind Spenden im Wert von über 50.000 Euro eingegangen, um die Mitarbeiter dort zu entlasten.



„Die beiden vergangenen Corona-Jahre waren für das Krankenhauspersonal extrem anstrengend und fordernd“, sagt Benjamin Bartholdt, der neue Vorstand des Krankenhauses Agatharied. „Im November und Dezember 2021 hat mit der Delta-Welle die Belastung unserer Mitarbeiter in den Covid- und Intensivbereichen ein nie dagewesenes Ausmaß angenommen.“

Spendengremium im Krankenhaus Agatharied

Nicht erst durch einen Aufruf habe das Krankenhaus während der gesamten Dauer der Pandemie eine überwältigende Spendenbereitschaft der Bevölkerung erlebt. „Man kann dafür gar nicht genug danken“, erklärt er. „Ich persönlich möchte dennoch ein ganz herzliches Dankeschön an jeden einzelnen Spender richten, der unsere Kollegen in diesen schweren Zeiten unterstützt hat.“

Um alle eingehenden Wert- und Sachspenden zu koordinieren und diese transparent zu verteilen, wurde im Januar 2022 ein Spendengremium aus Vertretern von Klinikleitung, Pflegedirektion und Personalrat gebildet, damit die Spenden kontrolliert.

Geldspenden und wertvolle Geschenke

Sven Steppat ist Pflegedirektor im Krankenhaus und Mitglied des Spendengremiums. „Viele Bürger und ansässige Firmen haben unserem Krankenhaus großzügige Geldspenden sowie liebevolle und wertvolle Sachspenden zukommen lassen“, sagt er. „Das hat enorme Freude und Dankbarkeit bei den Mitarbeitern hervorgerufen. Neben dem materiellen Wert der Spenden ist der emotionale Wert der Anerkennung und des Rückhalts aus der Bevölkerung unermesslich.“

Auch die stellvertretende Vorsitzende des Personalrats, Birgit Kleber, die selbst als Pflegekraft auf der Intensivstation tätig ist, ist Mitglied im Spendengremium: „Leider ist es absolut unmöglich, alle unsere Mitarbeiter in exakt gleichem und fairem Maße von den unterschiedlichen Geschenken und Spenden profitieren zu lassen. Aus diesem Grund haben wir uns im Spendengremium und in Abstimmung mit den Mitarbeiten in den Bereichen beraten und entschieden, die Spenden zu kanalisieren, um sie unter unseren Kollegen, insbesondere den Covid- und Intensivbereichen gerecht zu verteilen.“

Gutscheine für Wellness, Kulinarik oder Tanken

Die Omikron-Variante hat das Personal während des ersten Quartals 2022 über Gebühr beschäftigt. Die hohen Krankheitsausfälle, auch beim Krankenhauspersonal, haben die Kapazitäten in den vergangenen Monaten strapaziert. So wurde sich darauf fokussiert, die Patienten zu versorgen. Mit Abflauen der Krankheitswelle konnte das Spendengremium endlich über die Zuteilung der Mittel abstimmen.

„Uns ist wichtig, dass die Spenden so eingesetzt werden, dass wirklich alle Mitarbeiter in den Covid- und Intensivbereichen dadurch echte Erholung erfahren“, sagt die Koordinatorin des Spendengremiums, Katharina Hornauer. „Da Menschen auf unterschiedliche Weise entspannen, haben wir eine bunte Mischung an direkten persönlichen Gutscheinen zum Beispiel für Wellness, Kulinarik oder Tanken ausgewählt.“ Hinzu kämen Anschaffungen im Krankenhaus Agatharied, die den Teams vor Ort Erleichterung verschaffen. So sollen Aufenthaltsräume renoviert und arbeitserleichternde Pflegeinstrumente angeschafft werden. gb