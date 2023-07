Krankenhaus Agatharied: Landratsamt will weniger Ebenen in geplantem Parkhaus

Wie viele Stellplätze braucht das Krankenhaus Agatharied? Die vom Landratsamt vorgelegte neue Berechnung sorgte im Gemeinderat Hausham für einiges Unverständnis. © Helmut Hacker

Hausham – Das Landratsamt in Miesbach will beim genehmigten Parkhaus am Krankenhaus Agatharied eine Etage weniger. Im Gemeinderat Hausham regte sich Widerspruch.

Den Unsicherheiten im Gesundheitswesen folgend, möchte das Landratsamt bei dem bereits genehmigten Parkhaus am Krankenhaus Agatharied mit mehr als 800 Stellplätzen eine Etage kappen. Das hat den Verlust von rund 160 Stellplätzen zur Folge und führte bei der Behandlung der notwendigen Bebauungsplanänderung im Gemeinderat aber zu Widerspruch.

Zangenfeind verlangt 990 Parkplätze auf dem Krankenhaus-Areal

Ein gewisses Verständnis für die Überlegungen des Landkreises hatte Bürgermeister Jens Zangenfeind. Er pochte aber darauf, dass zumindest die von Bauamtsleiterin Petra Sperl errechneten mindestens 990 Parkplätze auf dem gesamten Areal geschaffen werden. Das entspricht ziemlich genau dem aktuellen Status mit 240 Tiefgaragen-Stellplätzen, 257 auf dem Haupt-Parkplatz, 214 auf dem Außenareal sowie 284 auf dem Interimsparkplatz. In dem vom Landratsamt beauftragen Gutachten ist indes sogar von nur 877 notwendigen Stellplätzen zu lesen.

Den zusätzlichen Puffer von gut 100 Stellplätzen baute Sperl ein, weil selbst wenn die Klinik-Bettenzahl wegen der Gesundheitsreform nicht signifikant steigen sollte, der geplante Neubau von rund 100 Mitarbeiterwohnungen auf dem Areal die Lage nicht entspannen wird.

Kritik im Gemeinderat

Dem Beschlussvorschlag folgte das Gremium zwar mehrheitlich, sparte aber nicht mit Kritik. Allen voran machte sich Thomas Danzer (SPD) stark, an der ursprünglichen Größe des Parkhauses festzuhalten: „Damit könnten unter anderem die Parkplätze entlang der St. Agatha Straße aufgelöst werden, was sicherlich für die Aufenthaltsqualität der Patienten förderlich wäre.“

Sein Fraktionskollege Peter Wagner und auch Georg Eham (parteilos) sahen in der Verkleinerung in Hinblick auf das Wohnheim Probleme absehbar. Wenig Gefallen an dem Gutachten hatte auch Thomas Leidgschwendner (CSU): „Es soll also ein kleineres Parkhaus für 10 Millionen Euro gebaut werden, damit am Ende rund 15 Parkplätze mehr entstehen?“ Leidgschwendner riet deshalb vorsichtshalber schon mal, den Interimsparkplatz noch nicht ganz abzuschreiben. Die Bedenken teilte der Rathauschef, mochte aber keine falschen Hoffnungen machen: „Wir haben alles ausgeschöpft, was nach dem Gutachten baurechtlich noch möglich war.“

Mit 11:7 Stimmen schickte das Gremium schließlich die siebte Änderung des Bebauungsplans in die Auslegung und Billigung. Helmut Hacker