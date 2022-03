Sorge im Krankenhaus Agatharied: Verschobene Behandlungen werden zu Notfällen

Wegen Corona bislang aufgeschobene Behandlungen landen im Krankenhaus Agatharied immer öfter als dringende Fälle. © Robert Michael/dpa (Symbolbild)

Hausham – Patienten, deren Behandlungen während der Corona-Pandemie immer wieder verschoben wurden, werden zunehmend als Notfälle ins Krankenhaus Agatharied eingeliefert.

Nachdem die Kontaktbeschränkungen gefallen sind, sind Jahrmärkte, Volksfeste und große Zusammenkünfte wieder erlaubt. Die Gesellschaft darf wieder näher zusammen und Corona etwas in den Hintergrund rücken. Doch weg ist das Virus ganz und gar nicht.

Im Gegenteil: Die Inzidenzen sind höher denn je. Wenn wieder mehr Menschen aufeinandertreffen, müsse also davon ausgegangen werden, dass diese sich weiterhin ungebremst anstecken. Die Krankenhäuser der Region befänden sich indes bereits jetzt an der absoluten Belastungsgrenze, teilt das Krankenhaus Agatharied mit. Man beobachte dies mit großer Sorge.

Mehr Corona-Infektionen befürchtet

„Wir rechnen im Zuge der Lockerungsmaßnahmen mit einem weiteren Anstieg der Corona-Zahlen“, sagt Michael Städtler, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst im Rettungszweckverband der kreisfreien Stadt Rosenheim sowie der Landkreise Rosenheim und Miesbach. Für die Krankenhäuser bedeute das gleichzeitig drei verschiedene Konsequenzen:

Bei insgesamt mehr Infizierten steigen zwangsläufig auch anteilig die Zahlen der Patienten, die wegen Corona ins Krankenhaus müssen. Bei einer weiteren Durchseuchung der Bevölkerung kommen auch noch mehr Patienten mit einem originär anderen Behandlungsgrund, aber mit Corona in die Kliniken. Hohe Inzidenzen bedeuten auch viele infizierte Beschäftigte und somit massive Personalausfälle.

Vielzahl an Betten durch Corona eingebüßt

Dies wirke sich enorm auf Behandlungskapazitäten aus. Am Beispiel des Krankenhauses Agatharied werde deutlich, wie viele Betten durch Corona eingebüßt werden müssen, um die Bevölkerung zu versorgen. Bis 2019 betrieb die Kreisklinik rund 350 Planbetten. Dies entsprach genau der Zahl, die gemäß der Krankenhausplanung für die Bevölkerung des Landkreises Miesbach und des erweiterten Einzugsgebiets notwendig ist.

„Früher waren die Betten durchschnittlich zu 80 bis 90 Prozent ausgelastet – eine typische Belegung für ein Haus der Grund- und Regelversorgung mit Akut- und Notfallmedizin“, erklärt Benjamin Bartholdt, neuer Vorstand des Krankenhauses Agatharied. „Berücksichtigt man nun alle Betten, die zur Reduzierung des Ansteckungsrisikos oder aufgrund von Personalmangel, besonders in der Pflege nicht betrieben werden können, fehlen dem Krankenhaus seit über zwei Jahren kontinuierlich bis zu 30 Prozent seiner Behandlungskapazitäten für Nicht-Covid-Patienten.“

Die Ursachen sind vielschichtig:

Um Corona-Patienten isoliert unterzubringen, werden in Agatharied permanent bis zu zwei komplette Stationen als Isolationsbereiche für corona-positive Patienten geführt.

Hinzu kommen Isolationsbetten für Notfallpatienten in Einzelbelegung, bei denen das abschließende Testergebnis noch aussteht.

Darüber hinaus müssen permanent anteilig Betten auf Kinder-, Geburts-, Überwachungs- und Intensivstation für Corona vorgehalten werden.

Schwer wiegt auch, dass die Vier-Bett-Zimmer zum Patientenschutz nur noch mit maximal zwei bis drei Betten belegt werden, um im Fall der Fälle weniger Kontaktpersonen zu haben.

Um dennoch möglichst viele Patienten versorgen zu können, wird auf den schwankenden Bedarf an Corona-Betten täglich reagiert. Für das Personal bedeutet das einen fortwährend großen organisatorischen Aufwand.

Die Stationen und Schleusenbereiche müssen zum Teil mit baulichen Interimslösungen angepasst werden.

Auch hygienische Intensivreinigung frisst Zeit und Ressourcen.

Die Dienstplanung kann nur auf Sicht erfolgen und auch das nur im Rahmen des Planbaren.

Belegschaft mit Corona infiziert

Schließlich mache das Coronavirus auch vor der Belegschaft nicht halt und spiegeln die 7-Tage-Inzidenzen in Deutschland sowie dem Landkreis Miesbach sich auch beim Personal wieder: „Während des bisherigen Jahres 2022 waren täglich zwischen 70 und über 100 Mitarbeiter erkrankt“, teilt die Klinik mit.

In der Konsequenz mussten dadurch zeitweise sogar halbe Stationen geschlossen werden, da die durch viele Krankheitsausfälle eh schon dünne Personaldecke, die durch die (noch) nicht Erkrankten meist nicht mehr vollständig kompensiert werden kann, schlicht die Mitarbeiter fehlten, um eine verantwortbare Patientenversorgung aufrecht zu erhalten.

Personalmangel in Pflege spitzt sich zu

Abgesehen von akuten Krankheitswellen habe sich der generelle Personalmangel in der Pflege, der bereits vor der Pandemie bestand, durch die Corona-Krise nochmals drastisch verschlechtert. Ohnehin stark belastet, habe sich der Druck für alle Berufsgruppen in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen mit der Pandemie noch verschärft.

„Alle unsere Beschäftigten mit Patientenkontakt tragen permanent FFP2-Masken – acht bis neun Stunden am Tag. Dazu kommt in den Bereichen mit gesicherter oder noch fraglicher Covid-Diagnose die schweißtreibende Schutzausrüstung“, sagt Pflegedirektor Sven Steppat besorgt. „Und dann wird bei eben diesen Berufsgruppen durch eine ausschließlich ihnen geltende Impfpflicht das Commitment zum Beruf noch auf den Prüfstand gestellt. All dies geht zu Lasten der Patientenversorgung. Wenn schon eine Impfpflicht sein muss, dann sollte diese aber für die gesamte Bevölkerung gelten.“

Verschobene Patienten werden zu Notfällen

Zusammenfassend seien die Versorgungskapazitäten der Krankenhäuser massiv strapaziert. Das ringe nicht zuletzt auch Hausärzten viel Verständnis und Nachsicht ab, wenn die Aufnahmeprozesse derzeit nicht so schnell und optimal organisiert sein können, wie es der Anspruch des Krankenhauses sei.

In den Notaufnahmen alle Krankenhäuser in der Region würden derzeit beinahe täglich Patienten mit dem Rettungswagen angeliefert, deren Behandlung während der vergangenen Monate noch als elektiv und verschiebbar galt. Doch ein Aufschub sei immer öfter keine Option mehr.

Wegen Corona fehlen Betten zur Aufnahme

„Außergewöhnlich viele Patienten, die uns während der letzten Zeit mit dem Rettungsdienst in die Notaufnahme gebracht werden, berichten, dass sie ihre Schmerzen bereits seit geraumer Zeit haben“, teilt Ulrike Witt, Leitende Oberärztin der Akut- und Notfallmedizin im Krankenhaus Agatharied, ihre Eindrücke. Deren Behandlung habe vormals noch als nicht dringend und planbar gegolten und sei daher immer weiter hinausgezögert worden. Das scheint sich nun zu rächen.

„Es wird zunehmend zu einem ernsten Problem, dass wir Patienten, die zwar keine schweren Erkrankungen haben, aber deren schlechter Allgemeinzustand und Schmerzen eine stationäre Abklärung notwendig machen würden, derzeit nicht behandeln können, weil uns aufgrund der Corona-Situation die Betten fehlen“, erklärt Ulrike Witt. „Die Tatsache, dass so nicht jedem Patienten im Landkreis die Versorgung zukommen kann, die er benötigt und für die ich ausgebildet wurde, stimmt mich nachdenklich und traurig.“

Akute Notfallversorgung gewährleistet

Zugleich verspricht die Notärztin den größten Einsatz ihres Teams für die Patienten. Auch wenn der Alltag mit Maske und die angespannte Personaldecke belastend seien, sieht Dr. Witt die akute Notfallversorgung zu jeder Zeit gewährleistet. Zwar müsse das Krankenhaus Agatharied wie auch die übrigen Kliniken in der Region gegenüber der zentralen Rettungsleitstelle ihre Versorgungskapazitäten immer wieder einschränken.

Die Versorgung vital bedrohlicher Notfälle wie Herzinfarkt, Schlaganfall, akute Erkrankungen der inneren Organe und Schwerverletzte durch Unfallfolgen sowie die Sicherheit jedes einzelnen Patienten, der ins Krankenhaus kommt, sei zu jeder Zeit gewährleistet. ksl