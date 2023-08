Kreisrätinnen diskutieren in Agatharied über Krankenhausreform

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Treffen mit regem Austausch: Die Kreisrätinnen des Landkreises Miesbach erhielten eine Führung durch Fachbereiche des Krankenhauses Agatharied, bevor sie mit dem ärztlichen Direktor Steffen Herdtle (h.l.) und Krankenhausvorstand Benjamin Bartholdt über die aktuelle Krankenhausreform diskutierten. © GB

Agatharied – Vor Kurzem statteten die Kreisrätinnen des Landkreises Miesbach dem Krankenhaus Agatharied einen Besuch ab. Diskutiert wurde mit der Klinikleitung über die anstehende Krankenhausreform.

Seitdem das erste Mal von der Krankenhausreform berichtet wurde, wird das Thema kontrovers diskutiert. Trotz Nachbesserungen sind immer noch viele Fragen offen. Um einige dieser Fragen zu diskutieren und einen engen Austausch voranzutreiben, besuchten die Kreisrätinnen des Landkreises Miesbach vor Kurzem das Krankenhaus Agatharied. Auch Landrat von Löwis und Krankenhausvorstand Benjamin Bartholdt freuten sich über das große Interesse und den regen Austausch, heißt es in einer Mitteilung der Klinik.

Bevor es zur Fragerunde ging, erhielten die Kreisrätinnen einen umfangreichen Führung in einige Fachbereiche des Hauses. Besichtigt wurden unter anderem die beiden Herzkatheterlabore, die Akut- und Notfallmedizin und der Zentral-OP.



Nach der gut eineinhalbstündigen Tour standen ärztlicher Direktor Steffen Herdtle und Krankenhausvorstand Benjamin Bartholdt den Kommunalpolitikerinnen für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Schwerpunkt des Austausches war die Zukunft der Klinik mit Blick auf die Krankenhausreform sowie die aktuell angespannte Lage. „Naheliegend unverzichtbar ist die schnellstmögliche Versorgung zeitkritischer Notfälle wie zum Beispiel Schlaganfälle, Herzinfarkte oder andere Gefäßverschlüsse oder stärkste Bauchschmerzen. Von der Geburtshilfe und der Versorgung von Kindernotfällen ganz zu schweigen. Durch die freizeitorientierte Region gilt es aber auch, schwere Verletzungen und Verkehrsunfälle zügig zu versorgen“, fasste Herdtle die Wichtigkeit des Krankenhauses zusammen. Laut Herdtle ist das gesamte Krankenhaus für den Landkreis Miesbach und die Bevölkerung in den umliegenden Regionen ein unglaublicher Gewinn.

Führung durch den OP: Die Kreisrätinnen erhalten interessante Einblicke in den Alltag des Krankenhauses. © GB

Einig waren sich Vertreter der Klinik und die Kreisrätinnen, dass der Zusammenhalt in der Region mit den niedergelassenen Ärzten für die Zukunft des Krankenhauses immer wichtiger sein wird. „Die Klinik muss von allen Seiten gefördert werden“, waren sich die Rätinnen einig.



„Wir, das Krankenhaus Agatharied, sind dankbar für das große Interesse, den starken Rückhalt und das gute Feedback, dass wir durch unsere Kreisrätinnen in dem konstruktiven Austausch erhalten haben“, erklärte Bartholdt. Ein Krankenhaus könne in Zeiten von finanziellem Druck nur dann weiterhin bestehen, wenn die Rückendeckung in der Region vorhanden sei. „Dass wir diese wertvolle Unterstützung über viele Jahre hinweg hier im Landkreis Miesbach haben, stimmt uns zuversichtlich.“