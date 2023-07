Unterstützung für Vereine und Institutionen

Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee: Solides Geschäftsjahr 2022 – Bilanzsumme wächst

Von: Fridolin Thanner

Solides Geschäftsjahr: Martin Mihalovits (r.) und sein Vorstandskollege Udo-Stefan Schlipf sind sehr zufrieden mit der Entwicklung der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee. © Fridolin Thanner

Miesbach – Die Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee steht gut da, wie Martin Mihalovits und Udo-Stefan Schlipf bei der Bilanzpressekonferenz für 2022 erklärten.

Von einem „soliden Geschäftsjahr“ für die Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee trotz schwieriger globaler Rahmenbedingungen sprachen die beiden Vorstände Martin Mihalovits und Udo-Stefan Schlipf.

Ukrainekrieg, Energiekrise und Inflation beeinflussten das Leben und die Wirtschaft. Außerdem trat 2022 die Zinswende ein – „in heftigen, raschen Schritten“, wie Kreissparkassen-Vorstandsvorsitzender Mihalovits erklärte. Die „Themen stressen“, sagte er, „aber bei uns hat es sich in Grenzen gehalten“. Die steigenden Zinsen etwa führten dazu, dass Anleger unmittelbar davon profitieren wollten, langfristige Verbindlichkeiten aber noch auf dem zuletzt niedrigen Niveau weiterliefen. Mit dieser Herausforderung sahen sich alle Banken konfrontiert.

Mihalovits: „Wir stehen stabil da.“

„Wir stehen stabil da“, sagte Mihalovits. Das gilt im Rückblick ebenso wie für die Zukunft. Hierfür geht die digitale Transformation weiter. Die schon hohe Bedeutung der Internetfiliale nimmt weiter zu. 2022 verbuchte die Kreissparkasse knapp 3,275 Millionen Online-Zugriffe, 36,8 Prozent mehr als im Jahr davor. Die Online-Banking-Quote liegt bei 66,6 Prozent und wächst ebenfalls. „Die gesamte Gesellschaft stellt sich digitaler auf“, weiß Mihalovits. Für wichtige Entscheidungen, ergänzte sein Vorstandskollege Udo-Stefan Schlipf, „ist den Kunden aber die persönliche Beratung wichtig“. Somit baut die Kreissparkasse auf drei Säulen: Filiale, Internet und Telefon. Letztere gewährleistet inzwischen eine Erreichbarkeit rund um die Uhr, sieben Tage pro Woche. Hierfür wurde auch ein externer Dienstleister engagiert.



Als „die größte Herausforderung in den kommenden Jahren“ sieht Mihalovits die Gewinnung von Mitarbeitern. Die ist zuletzt jedoch ganz gut gelaufen, die Mitarbeiterzahl stieg um zwölf auf jetzt 309. 15 davon sind Auszubildende.



Unterstützung für Vereine und Institutionen

Aber nicht nur als Arbeitgeber möchte die Kreissparkasse einen „Mehrwert für die Region“ bilden, wie es Mihalovits nannte. So unterstützt die Bank Vereine und Institutionen finanziell. Insgesamt flossen so 404.000 Euro in Kunst und Kultur, Sport, Soziales, Bildung und Umwelt. Das Thema Nachhaltigkeit spielt darüber hinaus eine große Rolle. So hat sich die Kreissparkasse 2020 einer Selbstverpflichtung angeschlossen und möchte bis 2035 den eigenen Geschäftsbetrieb CO2-neutral gestalten.



Minus bei der privaten Baufinanzierung

Einen Einbruch musste die Kreissparkasse aber auch hinnehmen: bei der privaten Baufinanzierung. Hier mache sich Unsicherheit bemerkbar. Die Preise sind weiter hoch, ebenso die Inflation, Zinsen und Baupreise. Den regionalen Betrieben attestierten die Vorstände aber gutes Wirtschaften. Die Unternehmer seien in guten Jahren vernünftig geblieben und legten Rücklagen an, die in den turbulenten vergangenen Jahren halfen. „Die Wirtschaft war 2022 sehr stabil“, sagte Mihalovits, „und das sehen wir 2023 ganz ähnlich“. Auch selbst hat die Kreissparkasse wohl gut gewirtschaftet. Die Bilanzsumme stieg in den vergangenen Jahren kontinuierlich an und liegt nun bei fast 2,5 Milliarden Euro.

Geschäftsjahr 2022 in Zahlen 116.000 Konten (davon 60.443 Giro- und Geldmarktkonten), 29.599 Kunden mit Onlinebanking-Vertrag

309 Mitarbeiter (davon 15 Auszubildende)

Bilanzsumme - 2.478,49 Millionen Euro.

Kreditvolumen - 1.848,39 Millionen Euro

Einlagen - 1.915,02 Millionen Euro.