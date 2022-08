Deutsche Bahn kündigt Generalsanierung an

BEG schlägt Alarm: Zustand regionaler Bahnstrecken inakzeptabel

Teilen

Die Infrastruktur auf regionalen Bahnstrecken im Oberland lasse vielfach zu wünschen übrig, kritisiert die BEG. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Landkreis – Das Schienennetz im Oberland ist marode. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft mahnt die Deutsche Bahn, die Infrastruktur auf regionalen Trassen zu modernisieren.

Nach einer Auswertung der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) haben die Störungen im bayerischen Regional- und S-Bahn-Verkehr zuletzt deutlich zugenommen. Die Pünktlichkeitsquote im gesamten Regional- und S-Bahn-Verkehr in Bayern sank von durchschnittlich 92,4 Prozent im Zeitraum Januar bis Mai auf 82,8 Prozent im Juni.

Die Zugausfallquote aufgrund von Streckensperrungen sei da noch gar nicht berücksichtigt. Die Daten dazu lägen der BEG aktuell noch nicht vollständig vor. Zwar habe bei den Verspätungen auch die Einführung des 9-Euro-Tickets eine gewisse Rolle gespielt, doch nach Zahlen der BEG werde dieser Effekt durch Mängel in der Schieneninfrastruktur deutlich in den Schatten gestellt.

Pünktlicher Zugverkehr teils kaum möglich

So legten bei den Verspätungs­ursachen die Infrastrukturdefizite deutlich zu: Ihr Anteil an den Verspätungen im bayerischen Regional- und S-Bahn-Verkehr stieg von 36,9 Prozent im Zeitraum Januar bis Mai auf 45,4 Prozent im Juni. Betrachte man ausschließlich die Fahrbahnmängel, stieg deren Anteil an allen Verspätungen von durchschnittlich 1,8 Prozent im Zeitraum Januar bis Mai 2022 auf 11,7 Prozent im Juni 2022 – also um mehr als das Sechsfache.



Dabei verbergen die Durchschnittszahlen für ganz Bayern eine noch deutlich drastischere Entwicklung im regionalen Streckennetz abseits der Hauptverkehrsachsen: Auf den Strecken, wo in der Regel keine oder kaum Fernverkehrszüge fahren, sei der Zustand der Infrastruktur teilweise noch schlechter. Ein einigermaßen pünktlicher Zugverkehr sei dort zum Teil kaum mehr möglich.

Deutsche Bahn kündigt Generalsanierung an

„Die Deutsche Bahn und die Bundesregierung haben Ende Juni mit großem Getöse die Generalsanierung der wichtigsten Schienenkorridore zwischen den Ballungszentren angekündigt. Das Ziel soll ein sogenanntes Hochleistungsnetz für Deutschland bis 2030 sein“, sagt Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter. „Dieses Hochleistungsnetz nutzt den täglich 1,3 Millionen Fahrgästen im bayerischen Regional- und S-Bahn-Verkehr herzlich wenig, wenn der Zustand der weniger befahrenen Strecken so schlecht bleibt.“

Er appelliere deshalb eindringlich an die Deutsche Bahn und den Bund, die Regionalstrecken nicht zugunsten der Hauptverkehrsachsen zu vernachlässigen. Ansonsten hänge man weite Teile des Landes vom Hochleistungsnetz ab. Es brauche dringend massive Investitionen in die Schiene – und zwar in der Fläche. Nur so könne im Regionalverkehr wieder ein sicherer und vor allem zuverlässiger Betrieb gewährleistet werden. Der Zustand jetzt sei inakzeptabel.

Beträchtliche Ausfälle nach Zugunglück

Ein besonders drastisches Beispiel für die zunehmenden Infrastrukturprobleme sei das Werdenfelsnetz: Auf den Bahnstrecken zwischen München, Garmisch-Partenkirchen, Kochel am See und Oberammergau sei die Anzahl der Verspätungsfälle, die auf Fahrbahnmängel zurückzuführen seien, im Juni 2022 auf mehr als das Zwanzigfache im Vergleich zu den Vormonaten gestiegen. Waren es laut BEG von Januar bis Mai 2022 monatlich im Schnitt 60, schnellte die Zahl im Juni auf 1.250 hoch. Hinzu kämen noch immer beträchtliche Ausfälle wegen des Zugunglücks bei Garmisch-Partenkirchen vom 3. Juni.

Fünf Menschen starben, als Anfang Juni ein Regionalzug bei Garmisch-Partenkirchen entgleiste. © Sven Hoppe/dpa

„Die jüngste Entwicklung ist wirklich erschreckend“, sagt Bärbel Fuchs, Geschäftsführerin der BEG. „Ein planbarer Betrieb ist unter diesen Bedingungen kaum noch möglich, von einer angemessenen Fahrgastinformation ganz zu schweigen – auch weil DB Netz Langsamfahrstellen und Baumaßnahmen oft sehr kurzfristig ankündigt.“

Weder für die BEG noch die Fahrgäste sei dies länger akzeptabel. Man fordere von DB Netz, die Infrastruktur präventiv besser instand zu halten, damit sich derlei Mängel erst gar nicht so häufen. Es dürfe nicht sein, dass bei nahezu jeder Messzugfahrt neue Langsamfahrstellen oder gar komplette Streckensperrungen hinzukämen.

Frust wegen Schienenersatzverkehr

Auch bei DB Regio gebe es Verbesserungsbedarf. Das Unternehmen betreibe im Auftrag der BEG den Regionalverkehr im Werdenfelsnetz und sei vertraglich verpflichtet, einen adäquaten Schienenersatzverkehr zu organisieren, wenn es zu Zugausfällen komme.

Dass dies bei kurzfristig angekündigten Infrastrukturproblemen nicht immer in vollem Umfang klappe, sei noch halbwegs erklärbar. „Aber es ist inakzeptabel, dass es DB Regio selbst sechs Wochen nach dem Zugunglück nicht gelingt, ausreichend Schienenersatzbusse rund um Garmisch-Partenkirchen bereitzustellen“, sagt Bärbel Fuchs. „Deshalb haben wir DB Regio abgemahnt und aufgefordert, umgehend die vertragskonforme Leistung zu erbringen.“ gb