Mobilfunkmast sorgt für Bedenken in Bayrischzell

Der neue 35 Meter hohe Telekom-Mobilfunkmast am Seeberg steht in der Kritik. © Judith Weber

Bayrischzell – Dass ein bestehender Mobilfunkmast voraussichtlich mit 5G-Technik ausgerüstet werden soll, sorgt in Bayrischzell für Bedenken und Kritik.

In der jüngsten Bayrischzeller Gemeinderatssitzung wurden Bedenken zum neu errichteten Mobilfunkmast der Telekom behandelt. Auch über die Anfrage zu einem neuen Standort für einen weiteren Mast von Telefonica hat das Gremium abgestimmt.



Dem Gemeinderat lag ein Antrag von Maria Kravanja vor, die die 5G Technologie als „unkalkulierbares Risiko“ sieht und zutiefst beunruhigt ist. Sie möchte eine Diskussion anregen und würde auch nicht vor einer Bürgerinitiative zurückschrecken. „Ein Ort wie Bayrischzell braucht meines Erachtens keine 5G-Technologie – die gesundheitlichen Risiken stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen“, schreibt sie in ihrem Brief.



Georg Kittenrainer stellte erst einmal klar, dass die Telekom den Mobilfunkmast bereits 2017 angefragt hatte. „Damals war 5G noch kein Thema“, erläuterte der Bürgermeister. Der Gemeinderat hatte sich in öffentlicher Sitzung 2018 für das Gemeindegrundstück am Seeberg entschieden.

„Wenn die Gemeinde keinen geeigneten Platz hat, kann sich der Betreiber an private Eigentümer wenden“, erklärte Kittenrainer weiter. Einen Mobilfunkmast etwa mitten im Ort wollte die Gemeinde unbedingt verhindern. Damaliger Wunschstandort des Gemeinderats wäre der Hang oberhalb des Wohnmobilstellplatzes gewesen. Dies wurde wegen des massiven Eingriffs in die Landschaft seitens der Naturschutzbehörden verhindert.

Derzeit ist der Mobilfunkmast auf dem Wohnmobilstellplatz noch nicht in Betrieb. Dass er mit 5G ausgerüstet wird, hält der Bürgermeister für wahrscheinlich. Darauf habe die Gemeinde auch keinen Einfluss. Bestehende Funkstandorte können einfach aufgerüstet werden. Der Ausbau mit dieser neuen Technik ist bundesgesetzlich geregelt.

„Ein Bürgerbegehren in dieser Sache ist nicht möglich, weil wir nicht die Genehmigungsbehörde sind“, sagte Kittenrainer. Einig ist sich das Gremium, keine weiteren Masten aufstellen zu wollen. So war eine aktuelle Standort-Anfrage des Netzbetreibers Telefonica (O2) für den Bereich Bayrischzell auch schnell beantwortet: „Ich bin komplett gegen einen neuen Standort“, betonte Georg Kittenrainer. Einstimmig beschloss der Bayrischzeller Gemeinderat, dass Telefonica den Standort der Telekom am Seeberg mitbenutzen soll. jw