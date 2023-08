Miesbach: Der Kulinarische Abend verzauberte wieder Besucherströme

Teilen

Eine der Attraktionen auf der Marktplatzbühne: Die Holzkirchner Ballettschüler beeindruckten mit Modern Dance. © Martina Fischer

Miesbach– Viel Regen war die große Befürchtung für den Kulinarischen Abend. Die bewahrheitete sich nicht. Die Stadt Miesbach wurde für ein Top-Event mit Wetterglück belohnt. Mit einem umfangreichen Programm für alle verzauberte der „Kuli“ auch heuer wieder wahre Besucherströme - mit großem kulinarischem Angebot, eigenem Kinderreich, viel Musik, Showelementen und extra lange geöffneten Geschäften.

Etwas geruhsamer gestaltete sich der Kulinarische Abend heuer, geschuldet wohl den niedrigeren Temperaturen. Los war dennoch jede Menge. Die Veranstaltung ist nicht umsonst ein Magnet, der die dann autofreie Miesbacher Innenstadt herrlich belebt.



Wie der Name schon andeutet: Bei der Kulinarik dürften keine Wünsche offen geblieben sein. Die bayerischen Festklassiker wie Grill- oder Wurstsemmeln waren natürlich präsent, auch in Bioqualität. Steckerlfisch gab es ebenso wie deftig belegte Vinschgerl. Verschiedene Vereine hatten sich eigene Burger- und Semmelvarianten ausgedacht. Besonders beliebt waren auch die türkischen Spezialitäten wie Döner, Dürüm und Gözleme. Ungarische Langos mit verschiedensten Belägen fehlten ebenso wenig. Süßes gefällig? Waffeln süß und beschwipst oder als Bubble-Version und Crêpes waren die Antwort. Drinks in allen Variationen, aber auch ein Bier oder Antialkoholisches ließen zudem keinen Durst aufkommen. Besonders schön: es gab viele Sitzgelegenheiten. Teils schön arrangierte Tische mit Decken, Biertische oder auch Klappliegen, die Urlaubsflair verbreiteten und eine gemütliche türkische Couchecke. Die Restaurants boten natürlich weitere Anlaufpunkte für die Feiernden.



Für die war auch Musik in praktisch allen Ecken des Kulinarischen Abends geboten, darunter Traditionelles mit den Miesbacher Musikanten, bayerischer Rock von Skillgang und s‘geile Blech, Landkreistalente mit Newcomer-Sounds und bewährten Bands, italienische Hits und die Musikauswahl des DJs am Marktplatz.



Die Stelzengeherinnen zogen die Blicke bis in die Nacht auf sich. © Martina Fischer

Ein besonderes Augenmerk wurde auch wieder auf den Spaß der jungen Besucher gelegt. Die Kinder erhielten am Stadtplatz ihr eigenes Reich. Dort konnten sie sich kreativ ausleben und durften mit Kreide die Straße bemalen. Die Hüpfburg übte eine große Anziehungskraft aus. Ebenso die Möglichkeit, sich verwandeln oder verschönern zu lassen - mit Glitzertattoos oder beim Kinderschminken, letzteres ein Angebot der Crachia Hausham. Bei Ständen des Stadtmarketings konnten die Kinder Ballon-Spickern und Dosenwerfen und erhielten kleine Preise. Ebenso bei der Holzkegelbahn der Plattler des Trachtenvereins Miesbach. Für die jungen Kegler gab es Süßes. Wer zudem noch ein Ballontier wollte, bekam bei einem Stadtmarketing-Stand sogleich individuell eines gefertigt.



Viele Attraktionen waren natürlich auf der großen Bühne am Marktplatz geboten. Auftritte standen von 17 Uhr bis in die Nacht auf dem Programm: Traditionelles mit den Miesbacher Trachtenkindern, Bellydance, Modern Dance, Hip Hop und Streetdance, ein Auftritt der Crachia, ebenso Kampfsport des Oh-do-kwan und die Vorstellung des TEV Kaders. Ein weiterer, bezaubernder Blickfang lenkte die Augen und Handys der Besucher in der gesamten Innenstadt auf sich: die Stelzengeherinnen. Bis zum Schluss des Kulis zu bleiben lohnte sich zudem für einen weiteren Aufsehen erregenden Act. Der setzte einen abschließenden Glanzpunkt am Stadtplatz. „Mad Hias“ erleuchtete mit seiner fulminanten Feuershow die Nacht.



Für die Besucher des Kulinarischen Abends gab es natürlich auch noch eine weiteren klaren Pluspunkt. Auch die Miesbacher Unternehmen hatten ihre Geschäfte extra­lang geöffnet. Bis 22 Uhr konnte eingekauft werden. Zudem gab es für den speziellen Anlass interessante Sonder-Aktionen.



Marco Giannini, Leiter des Stadtmarketings, freute sich am Ende des schönen Kulinarischen Abends über den großen Andrang und bereits erhaltenes Feedback: „Es ist perfekt gelaufen. Alle waren glücklich – die Geschäftsleute, die Vereine und die Besucher.“ maf