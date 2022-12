Mehr Kultur für Miesbach: Programm für erstes Quartal 2023 veröffentlicht

Der Waitzinger Keller in Miesbach ist ein Kulturzentrum mit hervorragender Technik, wie auch das Titelbild des neuen Programms zeigt. Es warten viele erstklassige Veranstaltungen. © GB

Miesbach – Miesbachs Kultur-Chefin hat im städtischen Kultur- und Tourismusausschuss das erste Programm des Jahres 2023 vorgestellt.

„Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit“, sagte schon Karl Valentin. Dass dasselbe für Kultur gilt, weiß auch Isabella Krobisch nur zu gut. Die Leiterin des Miesbacher Kulturamtes hat für das erste Vierteljahr 2023 wieder ein Programm „vom Feinsten“ zusammengestellt, das sie vor Kurzem im Rahmen der Sitzung des städtischen Kultur- und Tourismusausschusses vorstellte.

Mit 23 ausgewählten Veranstaltungen von Anfang Januar bis Ende März 2023 bietet der Waitzinger Keller wieder einen anspruchsvollen Mix, bei dem für Jung und Alt sicher etwas dabei ist: Spannendes, Interessantes, Lustiges, Schönes, Lehrreiches und viele Inszenierungen werden ein begeistertes Publikum finden – etwa die Premiere der Bedrich-Smetana-Oper „Die verkaufte Braut“ (Samstag, 11., und Sonntag, 12. März) und Konzerte von Musical bis moderne Heimat („De Soizbreznsisters“ mit Steffi Baier und Veronika Hagn-Roth). Mit Spannung wird auch schon die Ausstellung „Haberfeldtreiben“ erwartet, die von 27. März bis 28. April Fakten und Mythos des sagenumwobenen Volksbrauchs hinterfragt.



Vor der Programm-Präsentation stand blickte Krobisch auf die Coronazeit zurück. Während es bis April 2022 immer wieder zu Einschränkungen und teilweiser Schließung des Hauses kam, nutzten die Leiterin des Kulturzentrums und ihr Team die erzwungenen Pausen, berichtete Krobisch dem Gremium: Neue Formate wie das „Hinterbankler-Festival“ wurden generiert – Veranstaltungen, die völlig neue Kulturerlebnisse schufen und ein neues Publikum erschlossen.

Da der Waitzinger Keller im Sommer dieses Jahres sein 25-jähriges Bestehen feierte, verbesserte das Waitzinger-Keller-Team mit viel Engagement und einem kleinen Budget die Attraktivität und die Funktionalität des Hauses. Eine Investition in die Zukunft, die sich jetzt schon auszahlt, bieten doch die neue Lichtregie und die verbesserte Tonqualität allen Veranstaltern ein spürbares Plus an Qualität und Möglichkeiten.

Mit der aktuellen Ausgabe der „Schönen Zeiten“, dem neu gestalteten Gastgeberverzeichnis und den Infoschriften zum Laufpark Miesbach-Hausham unter dem Motto „Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft“ belegte das Kulturamt seine hervorragende Vernetzung mit den Nachbargemeinden.



Präsenz hatte das Miesbacher Kulturamt auch anlässlich der Eröffnung des Christian-Schad-Museums in Aschaffenburg gezeigt. Das Museum, das sich dem Leben und Schaffen des Miesbacher Ausnahmekünstlers widmet, wurde in Anwesenheit einer Miesbacher Delegation eingeweiht, wie Stadtarchivarin Barbara Wank in ihrem Rückblick berichtete. vwo