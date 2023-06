Schliersee: Überwachung durch Kameras soll Partys im Kurpark verhindern

Von: Sandra Hefft

Teilen

Schliersees Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer hofft mit der Videoüberwachung auf mehr Ruhe im Kurpark. © Judith Weber

Schliersee – Im Kurpark in Schliersee soll der Erholung dienen, allerdings kommt es immer wieder zu Partys. Kameras sollen bei der Aufklärung helfen.

In der jüngsten Sitzung des Schlierseer Hauptverwaltungs- und Werkausschusses im Forum der Vitalwelt berichtete Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer auf Nachfrage von Karl Hiermeyer (PWG), wie die Verwaltung zukünftig mit dem Problem von Partys im Schlierseer Kurpark umgehen will.



Die Verwaltung arbeite derzeit bereits an einem Konzept. Da das Problem mit einer Security-Firma nicht mehr in den Griff zu bekommen ist, plant die Gemeinde Schliersee, ihren Kurpark einzuzäunen. „Es wird drei Eingänge geben“, erklärte der Bürgermeister. „Am Milchhäusl, vom Bahnhof her und von der Seefestwiese.“ Und weil der Kurpark dann eingezäunt ist, wird auch eine Videoüberwachung rechtlich möglich.

Lärmbelästigung und Alkoholkonsum verboten

An den drei Eingängen mit Türen werden die Besucher dann auf die Verhaltensregeln im Kurpark und die Kameras mit Schildern hingewiesen. Im Schlierseer Kurpark sind beispielsweise Lärmbelästigung und auch Alkoholkonsum verboten. Derzeit ziehen aber regelmäßig Jugendliche, bepackt mit Bierkisten und Wodka, am Abend in den Schlierseer Kurpark. „Ich habe sogar schon Leute mit einem Dreibeingrill gesehen“, berichtete Hiermeyer. Das soll jetzt ein Ende haben.



Schnitzenbaumer sieht sich zu dem Schritt gezwungen, den Kurpark einzuzäunen, da sich die Beschwerden häufen und der Vandalismus überhandnimmt. „Ich habe mich in anderen Gemeinden umgehört“, sagte er. Die Lage von Schliersee mit dem Anschluss an die Bayerische Oberlandbahn, einem Supermarkt daneben, um sich mit Alkohol einzudecken und nur wenigen Schritten zum See sei einmalig.

Polizei soll helfen

„Einheimische Jugendliche bekommt man in den Griff, da man sie kennt“, erklärte Schnitzenbaumer. Aber in Schliersee kommen Jugendliche mit dem Zug aus dem ganzen Landkreis zum Feiern. „Zusätzlich habe ich die Polizei gebeten, regelmäßig vorbeizufahren“, meinte der Rathauschef. So hofft er, dass sich das Problem bald erledigt hat und im Schlierseer Kurpark wieder mehr Ruhe einkehrt. „Eine hundertprozentige Lösung wird es nicht geben, aber ich denke, dass man mit einer Videoüberwachung viel erreichen kann“, sagte er.