Miesbach: Bürgermeister legt Bericht zu Energiesparmaßnahmen vor

Von: Fridolin Thanner

Auch im Waitzinger Keller hat die Stadt Energiesparmaßnahmen durchgeführt. Einen Überblick erhielt der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. © Fridolin Thanner

Miesbach – Um 22 Uhr schaltet sich die Weihnachtsbeleuchtung in Miesbach ab. Mit der reduzierten Beleuchtung will die Stadt den Stromverbrauch senken.

Um 22 Uhr schaltet sich die Weihnachtsbeleuchtung in Miesbach ab. Ganz ohne Lichterglanz sollte die staade Zeit doch nicht vergehen. Aber die reduzierte Beleuchtung ist ein Baustein der Stadt, um den Stromverbrauch zu senken. Einen Überblick über die Energiesparmaßnahmen in Miesbach gab Bürgermeister Gerhard Braunmiller in der jüngsten Zusammenkunft des Stadtrats.



Einen entsprechenden Antrag hatten die Grünen zur Sitzung im Juli gestellt. Ihr Fraktionsmitglied, Gebäude-, Energie- und Umweltreferent Manfred Burger, hat Vorschläge gesammelt und selbst gemacht. Die Verwaltung ergänzte die Liste, so dass mittlerweile 42 Punkte darauf zu finden sind.

Einige Maßnahmen ließen sich kurzfristig umsetzen, wie Braunmiller berichtete. So ist der große Sitzungssaal im Rathaus mittlerweile auf LED-Leuchtmittel umgerüstet. Dies geschieht auch im gesamten Waitzinger Keller. Zudem wurde die Außenbeleuchtung der städtischen Gebäude reduziert und die Einschaltzeiten der Pumpen für die Brunnenspiele zeitlich begrenzt, Wasser lief nur tagsüber, jetzt herrscht Winterruhe.

Die Beleuchtung der Christbäume auf dem Marktplatz, am Friedhof und in Parsberg erfolgt mit LEDs, am Rathaus wurde erst gar keiner aufgestellt. Und „die Beleuchtung des Maibaums wurde demontiert“, berichtete Braunmiller weiter.

Darüber hinaus erfolgen im Zuge größerer Arbeiten energetische Sanierungen. So wurden in der gesamten Grundschule Miesbach bei der Ertüchtigung des Brandschutzes die Lampen in LEDs getauscht. Nebenan, in der Mittelschule, wurde die Lüftungsanlage auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Dasselbe gilt laut Braunmiller dort für das ausgebaute Dachgeschoss. Dort leuchten LEDS, eine Fußbodenheizung sorgt für Wärme und eine Verschattungsanlage wurde eingebaut.



Weniger Energie soll auch die neue Gasbrenntwertheizung im Feuerwehrhaus verbrauchen. Sie versorgt zusätzlich den Keller des Rathauses und die Stadtbücherei. Eine weitere Maßnahme war die Erneuerung der Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik der Lüftungsanlage im Waitzinger Keller. Noch nicht erledigt, aber in Planung ist der Austausch der Gasheizung im Bauhof der Stadt.

Offen ist da allerdings noch, wie die Ökobilanz genau ausfallen wird. Denn bisher hat sich der Stadtrat noch auf keine Variante festgelegt. Den Bericht zu den Energieeinsparmaßnahmen hat das Gremium zur Kenntnis genommen, ein Beschluss darüber hinaus war nicht nötig. ft