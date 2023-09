Landkreis Miesbach: Ende für Anruf-Sammel-Taxi (AST) – 50-50-Taxi ab 2024

Keine Eingliederung in MVV

Landkreis – Mit Beginn des Jahres 2024 wird im Landkreis Miesbach das Anruf-Sammel-Taxi (AST) durch das Modell 50-50-Taxi abgelöst. Das Thema beschäftigte auch den Gemeinderat in Hausham.

Das Anruf-Sammel-Taxi (AST) stellt im Landkreis Miesbach eine Erweiterung des öffentlichen Personennahverkehrs dar. Die entsprechenden Verträge laufen ohne Möglichkeit zur Verlängerung zum Ende des Jahres aus. Eine erneute, identische Ausschreibung lehnte der Kreisausschuss aber ab. Stattdessen soll dann das 50-50-Taxi in die Bresche springen. Dieses wird als niederschwellige Übergangslösung bis zur Implementierung eines landkreisweiten On-Demand-Verkehrs-Systems – ähnlich dem erfolgreichen Holzkirchner „Hoki“ – eingeführt.

Das Modell 50-50-Taxi

Das Angebot 50-50-Taxi richtet sich an Jugendliche von 14 bis 26 Jahren, Senioren ab 65 Jahren und Schwerbehinderte im Landkreis Miesbach. Um es nutzen zu können, müssten zuvor bei der jeweiligen Gemeinde Wertschecks über fünf, zehn oder 20 Euro erworben werden, hieß es im Kreistag. Maximal werden pro Person und Monat Gutscheine bis 60 Euro ausgegeben. Die Hälfte der Kosten übernimmt der Landkreis, das heißt, für einen Wertscheck in Höhe von 20 Euro zahlt der Kunde dann nur zehn Euro.

Für dieses Modell stand das ähnliche System 50-50-Mobil des Landkreises Landshut Pate. Als Vorteil sah der Kreisausschuss unter anderem, dass das 50-50-Taxi niederschwellig ohne Ausschreibung umzusetzen war, es geringe Betriebskosten hat und das regionale Taxigewerbe gefördert wird.

Nachteile des Angebots

Erkauft werden die Vorzüge durch einen Rückschritt von einem digitalen in ein analoges System, höhere Fahrtkosten für die Passagiere, mehr Verwaltungsaufwand für die Kommunen und die Begrenzung auf bestimmte Personengruppen. Bedauert wird auch, dass das 50-50-Taxi nach Beitritt des Landkreises in den MVV nicht in dessen Tarifsystem eingebunden werden kann.

Das liegt laut Sitzungsvorlage des Kreisausschusses mit daran, dass die Entscheidung zum MVV-Beitritt erst im Februar 2023 gefällt wurde und auf Grund der Komplexität des Themas in der Kürze der Zeit kein landkreisweites On-Demand-System installiert werden konnte, das alle Mobilitätsmaßnahmen im Landkreis sinnvoll ineinandergreifen lässt.

Bis zur nächsten Sitzung des Kreisentwicklungsausschusses am Mittwoch (27. September) soll seitens des Landkreises mit allen Kommunen eruiert werden, inwieweit sie in das Angebot eingebunden werden möchten. „Daraus wird dann ein Schlüssel ermittelt, nachdem die Leistungen in Höhe von 270.000 Euro jährlich verteilt werden“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Mit dieser Deckelung soll sichergestellt werden, dass „die Kosten der Übergangslösung nicht höher sind als die Kosten für das bisherige AST im Jahr 2023“. Für diese Summe könnten rund 9000 Fahrgäste jährlich vom 50-50-Angebot profitieren.

50-50-Taxi Thema im Gemeinderat Hausham

In der Gemeinde Hausham ist das 50-50-Taxi thematisch bereits angekommen. Wie Bürgermeister Jens Zangenfeind in der Juli-Sitzung des Gemeinderats informierte, muss der berechtigte Personenkreis zur Nutzung des Taxis vorher Gutscheine bei der Gemeinde kaufen. Trotz der geschilderten Nachteile und dem Mehraufwand für die Gemeinden meinte Zangenfeind: „Nach Auslaufen des AST gar nichts zu tun, wäre keine Alternative gewesen.“ Helmut Hacker/Sandra Hefft