Landkreis Miesbach: Apotheker werten Protesttag als Erfolg – Weitere Aktion möglich

Von: Sandra Hefft

Landkreis Miesbach – Die Apotheker im Landkreis Miesbach sind erfreut über die allgemeine Reaktion auf den Protesttag im Juni. Reaktionen aus Berlin blieben jedoch weitgehend aus. Deshalb stehen Planungen für eine weitere Aktion im Raum.

Über sechs Wochen ist es nun her, dass die Türen vieler Apotheken in Deutschland aus Protest für einen Tag geschlossen blieben. Mit der Aktion sollte vor allem auf Lieferengpässe bei Medikamenten und eine jahrelange Unterfinanzierung aufmerksam gemacht werden. „Ich bin beeindruckt, wie viele Kollegen dabei waren“, sagt Fritz Grasberger, Sprecher der Apotheker im Landkreis Miesbach, rückblickend.

In vielen Regionen Bayerns habe die Unterstützung der Aktion bei fast 100 Prozent gelegen, nur etwa ein Prozent der Apotheken sei dem Aufruf nicht gefolgt. „Das zeigt, wie groß die Sorgen sind“, sagt Grasberger. Mit der Aktion am 14. Juni sei sowohl in der Bevölkerung als auch in der Politik ein Bewusstsein für die Probleme der Apotheker geschaffen worden.

Verständnisvolle Kunden

Besonders von der Reaktion der Kunden und Patienten ist Grasberger begeistert. Diese hätten verständnisvoll reagiert. „Die Resonanz bei den Kunden war toll“, sagt Grasberger, Chef der Alten-Stadt-Apotheke in Miesbach. Dies habe vor allem an der weit vorher erfolgten Ankündigung des Protesttages gelegen.

Auch politisch seien die Forderungen der Apotheker in Deutschland durchaus auf Verständnis getroffen – zumindest auf Länderebene. Die mangelnden Reaktion seitens der Bundesregierung und da vor allem von Gesundheitsminister Karl Lauterbach sei enttäuschend, sagt Grasberger. „Da kam wenig“, fasst er zusammen.



Aktion im Herbst oder Winter: Vielleicht Unterstützung von Pflegekräften und Ärzten

Um den Forderungen weiter Nachdruck zu verleihen, könnte es im Herbst oder Winter dieses Jahres eine weitere Aktion geben, kündigt der Sprecher der Apotheker im Landkreis an. Denkbar sei, dass sich Pflegekräfte und Ärzte solidarisieren. „Geplant ist aber noch nichts Konkretes“, sagt Grasberger.