Landkreis Miesbach: Bis Juli Betreungsverbot im Rotwandgebiet

Von: Sabrina Winklmaier

Besprechen die Naturschutzzone im Rotwandgebiet (v.l.): Mirjam Reinold (Abteilungsleiterin „Mobilität und Umwelt“ am Landratsamt), Ranger Andreas Köpferl, Landrat Olaf von Löwis und die beiden Gebietsbetreuer Mangfallgebirge, Theresa Schöpfer und Florian Bossert. © Landratsamt Miesbach

Landkreis – Um die Tiere im Gebiet der Rotwand (Landkreis Miesbach) im Winter zu schützen, hat das Landratsamt ein Betretungsverbot erlassen. Dieses gilt bis 14 Juli.

Immer mehr Menschen zieht es in den Wintermonaten in die Berge, egal ob zum Wandern, Tourengehen oder um die unberührte Schneelandschaft zu genießen. Das stört aber einige Tierarten, teilweise sogar vom Aussterben bedroht, welche dringend einen Rückzugsort brauchen.



Das Rotwandgebiet ist eines der letzten Rückzugsgebiete in den bayerischen Alpen der Birk- und Auerhühner, beide auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohter Arten. Die immer größer werdende Zahl an Wanderern in diesen Gebieten führt zu einer Gefährdung des Rückzugsraumes der Tiere.



Zwei Jahre lang hat es gedauert, bis die untere Jagd- und Naturschutzbehörde zusammen mit dem Landratsamt Miesbach das Wildschutzgebiet ausgewiesen und ein Betretungsverbot erlassen hat. Das Verbot soll die bedrohten Tierarten schützen und ihnen den dringend benötigten Rückzugsraum geben, um sich über die Wintermonate zu erholen.

Konkret heißt das für Wintersportler: Bestimmte Gebiete rund um die Rotwand sind von Dezember bis Mitte Juli für Menschen tabu. Auf mehr als 14 Tafeln können sich Wanderer über das in diesem Zeitraum geschützte Gebiet informieren. Das Verbot spannt sich über eine 320 Hektor große, nicht zusammenhängende Fläche rund um Lempersberg, Benzingspitz, Wilde Fräulein, beziehungsweise Jägerkamp und Maroldschneid.



Erlass im vergangenen Winter zum ersten Mal verhängt

Was für Wintersportler möglicherweise etwas willkürlich erscheint, hat einen seriösen Hintergrund. Florian Bossert, Gebietsbetreuer für das Mangfallgebirge, erklärt: „Das winterliche Tourengehen und Wandern führt etwa dazu, dass Raufußhühner aus ihren Winterlebensräumen flüchten müssen und im Frühjahr nicht mehr ungestört balzen und ihren Nachwuchs aufziehen können“. Aus diesem Grund wurde der Erlass im Winter 2021/2022 zum ersten Mal verhängt und lasse bereits jetzt einen positiven Trend erkennen.



„Dabei wurde sorgfältig zwischen dem Schutz der Tiere, in dem Fall der Birkhühner, und dem verständlichen Wunsch der Erholungssuchenden nach Natur- und Sporterlebnis abgewogen“, berichtet Josef Faas, Teamleiter Fachlicher Naturschutz am Landratsamt Miesbach.



Die beiden Naturschutz-Ranger Andreas Köpferl und Alexander Römer sowie die zuständige Gebietsbetreuerin Theresa Schöpfer sprechen die Besucher zudem direkt vor Ort an und klären über das Wildschutzgebiet auf. 165 Mal begegneten sie während des ersten Sperrzeitraumes Menschen, die trotz des Verbots in dem Gebiet unterwegs waren. „Der häufigste Einwand war, dass man die Schilder nicht gesehen habe“, verrät Römer.



„Die Ranger werden auch im kommenden Winter gerne dabei unterstützen, die Gäste rund um die Wildschutzgebiete zu informieren, für die Thematik zu sensibilisieren und räumlich zu lenken“, sagt REO-Projektmanager Thorsten Schär. sw

Eine Karte des Schutzgebiets gibt es hier.