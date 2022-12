Landkreis Miesbach: Corona-Testzentrum auch an den Feiertagen geöffnet

Von: Fridolin Thanner

Teilen

Auch an den Feiertagen kann man sich im Landkreis Miesbach auf Corona testen lassen. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/Symbolbild

Miesbach – Auch an Weihnachten hat das Corona-Testzentrum des Landkreises geöffnet. Allerdings werden nicht immer alle Tests angeboten.

Das Corona-Testzentrum des Landkreises auf dem Gelände des Zuchtverbands in Miesbach öffnet auch über die bevorstehenden Feiertage. Das teilt das Landratsamt mit. An Weihnachten, am 24., 25. und 26. Dezember, ist wie gewohnt von 10 bis 11 Uhr geöffnet, ebenso zwischen den Jahren.

Allerdings werden laut Landratsamt an den beiden Weihnachtsfeiertagen, 25. und 26. Dezember, lediglich Schnelltests und keine PCR-Tests angeboten. Dasselbe gilt für Neujahr, 1. Januar.

Außerdem ändern sich an dem Tag die Öffnungszeiten. Von da an werden täglich Testungen von 8 bis 9 Uhr angeboten. Den Betrieb des Landkreis-Testzentrums beim Zuchtverband hat die Regierung von Oberbayern nun bis einschließlich 28. Februar offiziell verlängert.

Im Vorfeld Anspruch prüfen

Das Landratsamt gibt noch folgenden Hinweis: „Bitte beachten Sie, dass die kommunalen Testzentren grundsätzlich nur kostenlose Tests für Personen mit Anspruch darauf nach der Testverordnung durchführen können.“ Eine Übersicht über die Ansprüche gibt es hier. ft